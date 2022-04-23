Başkan Erdoğan öğrencilerin Selçuk Bayraktar isteğini kıramadı: Söz verdi gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
"Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum." diyen Başkan Erdoğan, öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayarak Mimar Sinan Yurdu'na ziyaret sözü aldı.
BAYRAKTAR BAYRAMA KADAR GELME SÖZÜNÜ VERDİ
Bayraktar'ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. Ben konuşmamı yaptım. 'Teknofest gençliği' dedim. Teknofest gençliği dediler ki "Bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz." Bayrama kadar nasıl olsa vakit var. Tamam? Bayrama kadar gelme sözünü verdi." ifadelerini kullandı.
ÜLKEMİZ SINIRLARINI AŞAN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ.
Konuşmasında ülkeyi, bundan 11 yıl önce millete ilan ettikleri 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum.