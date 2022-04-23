Başkan Erdoğan öğrencilerin Selçuk Bayraktar isteğini kıramadı: Söz verdi gelecek

BAYRAKTAR BAYRAMA KADAR GELME SÖZÜNÜ VERDİ

Bayraktar'ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. Ben konuşmamı yaptım. 'Teknofest gençliği' dedim. Teknofest gençliği dediler ki "Bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz." Bayrama kadar nasıl olsa vakit var. Tamam? Bayrama kadar gelme sözünü verdi." ifadelerini kullandı.