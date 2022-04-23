Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



AHaber CANLI YAYIN





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sevgili çocuklar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Tüm milletimizin, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoşgeldiniz.