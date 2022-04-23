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    • 23.04.2022 21:55
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    Son dakika: HDP'nin '1915' provokasyonuna geçit yok! TBMM Başkanı Mustafa Şentop iade etti

    HDP'li Garo Paylan tarafından TBMM'ye sunulan 1915'teki sözde soykırımı tanıyan yasa teklifi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

    HDP’nin ’1915’ provokasyonuna geçit yok!

    Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

    PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF
    HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.




    AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP'nin '1915' provokasyonuna geçit yok! TBMM Başkanı Mustafa Şentop iade etti
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