Partim görev vermedikçe, Genel Başkanı'm istemedikçe kimseyle parti çıkarları dışında asla bir görüşmede bulunmam. Hiçbir kuruma gitmem.

Şimdi AKP'nin canını yakıyorum irin medyalarının karalamalarını yalanlarını ya da geçmişten taşıdıkları kin ve intikam hislerini, iftiralar içinde gidermek istiyorlar. Bunların yalanlarını, içimizde bazı gözü dönmüşlerin yayışlarını üzülerek izliyorum.

Ben bir mücadele adamıyım. Beni yeni tanımıyorsunuz. 35 yıl gazeteci, televizyoncu olarak sizler için mücadele ettim. Cumhuriyet Mitingleri'nden bu yana meydanları sizlerle doldurduk. Hiçbir zaman sizi ve kendimi utandırmadım. Utandırmam. Bunları da ilk kez söylüyorum."