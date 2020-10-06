CHP'nin iki yöneticisi Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın CHP'li belediye başkanlarına yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf, belediyelerle yapılan pazarlığı ortaya çıkarmıştı.
Tuncay Özkan, Engin Özkoç ve CHP'li bir ilçe belediye başkanının bulunduğu fotoğrafta asansör firması 'AND'nin çantaları da yer almıştı.
500 MİLYON LİRALIK RANT
Şirketin Türkiye genelinde yıllık asansör denetim rantının 500 milyon lirayı bulduğu, Özkoç ve Özkan'ın denetimlerin Makine Mühendisleri Odası'ndan alınarak bu firmaya verilmesi için CHP'li belediyelere baskı yaptıkları ortaya çıkmıştı.
ASANSÖR ŞİRKETİNİN MÜDÜRÜ CHP'Lİ İSİM
Özkoç, Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında olduğu AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğrulamıştı.
ÖZKAN'DAN İTİRAF GİBİ MEKTUP
CHP'nin son kurultayında Parti Meclisi dışında kalarak MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan'dan CHP'lilere itiraf gibi bir mektup geldi. Özkan mektubunda, "Şirketim, ticari faaliyetim, iş takibim komisyonculuğum yoktur. Partim görev vermedikçe, Genel Başkan'ın istemedikçe kimseyle parti çıkarları dışında asla bir görüşmede bulunmam" ifadelerine yer verdi.
Özkan'ın mektubunda yer alan itiraf niteliğindeki ifadeler şu şekilde:
"Ailem, halkım ve partim dışında kimseye borcum yoktur. Devlete borcum yoktur. Alacağım çoktur. Hepsini partim bilmektedir.
Şahsi çıkar ve ikbal peşinde koşmadım. Küçük hesapların, aç gözlü, komisyoncu siyasetin ve siyasetçilerin hep karşısında durdum.
Şirketim, ticari faaliyetim, iş takibim, komisyonculuğum yoktur.
Partim görev vermedikçe, Genel Başkanı'm istemedikçe kimseyle parti çıkarları dışında asla bir görüşmede bulunmam. Hiçbir kuruma gitmem.
Şimdi AKP'nin canını yakıyorum irin medyalarının karalamalarını yalanlarını ya da geçmişten taşıdıkları kin ve intikam hislerini, iftiralar içinde gidermek istiyorlar. Bunların yalanlarını, içimizde bazı gözü dönmüşlerin yayışlarını üzülerek izliyorum.
Ben bir mücadele adamıyım. Beni yeni tanımıyorsunuz. 35 yıl gazeteci, televizyoncu olarak sizler için mücadele ettim. Cumhuriyet Mitingleri'nden bu yana meydanları sizlerle doldurduk. Hiçbir zaman sizi ve kendimi utandırmadım. Utandırmam. Bunları da ilk kez söylüyorum."
KILIÇDAROĞLU PARALARI NE İÇİN TOPLADI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda CHP'li belediyelere parti yandaşı BirGün, Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV Tele 1 gibi medya kuruluşların reklam verilmesi talimatı vermişti.