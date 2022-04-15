"SERVETCİLER"

"Servet Avcı (Mansur Yavaş'ın Başdanışman)"

"* Koruma ordusuyla gezen küskün başdanışman.

Belediyenin farklı birimlerinde kendisi ve adamlarıyla iş takibi yapıyor.

Yüksel, Atilla ve Ertan'la düşman. Kendisine bunlar tarafından yapılan suçlamalara karşı Yeniçağ Gazetesi'nde yazdığı köşelerde karşılık veriyor.

17 Ocak 2022 tarihinde yazdığı Serpico başlıklı yazıda A.B.B. deki yolsuzlukları bir meteforla anlattı. Bir suç duyurusu şeklinde belediyede yolsuzluklar olduğunu kendisinin de bunu ifşa ettiği için sistemden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yakın geçmişte Ertan ve Atilla'nın ASKİ'de iş takibi yaptığı dosyaları Mansur Yavaş'a verdi. İstediği karşılığı alamayınca belediye şirketindeki görevinden ayrıldı.

Serpico yazısında Servet Avcı'nın 'yolsuzluk var' iddiasına karşılık Mansur yavaş sessiz kaldı."



"HALİL İBRAHİM YILMAZ (ATO BASKAN YARDIMCISI-KENT KONSEYİ BAŞKANI- MANSUR YAVAŞ'IN MAAŞLI DANIŞMANI)"



"*Servet Avcı'nın ekürisi...Tüm seçimlerde Mansur Yavaş'ın gölgesi…

ATO'nun tüm imkanlarını Yavaş'ın emrine soktu.

Yavaş'ın yeri geldiğinde CHP ve İYİ Parti'yle yeri geldiğinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisinde maymuncuk görevi görüyor.

Son yapılan EKOİKLİM organizasyonunda da Beren Saat'in iktidar eleştirisinin mimarı. Aynı organizasyonu Mansur Yavaş'ın PR projesine dönüştürdü."