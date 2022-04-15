Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "kabile" gibi yönettiğini söyledi.
Murat Köse, Ankara Büyükşehir Meclisi'nin Nisan ayı meclis toplantısı 5. birleşiminde açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "Kabile Belediyesi" olarak tanımladı ve "Kabile Belediyesi" tanımladığı şemada yer aldığını iddia ettiği isimleri tek tek açıkladı.
Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını belirterek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi… Ülkenin başkenti… Ama Belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" ifadelerini kullandı.
Murat Köse; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından da "Mansur Yavaş Kabilesi" olarak tanımladığı ekipte yer aldığı iddia edilen isimleri paylaştı.
Murat Köse, söz konusu paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yükselciler", "Servetçiler" ve "Fırsatçılar" olarak tanımladığı üç grup tarafından yönetildiğini savundu.
Murat Köse'nin, Twitter hesabından paylaştığı isimler ve isimler hakkındaki iddiaları şöyle:
"YÜKSELCİLER"
"YÜKSEL ARSLAN (ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ)
Belediyeye alınan 15 binin üzerindeki kişinin 10 bininin referansı. 'Arslan'a tabi kişilerin kayda değer bir kısmı işe gelmeden maaş alıyor ya da belediyeye bir katkı koymadan mesai dolduruyor.
Belediye bürokrasisinin korkulu rüyası… 7/24 Mansur Yavaş'a götürdüğü dedikodularla istediğini görevden aldırıyor, istediğini göreve getiriyor.
Başkanlığını yürüttüğü ASKİ Spor üzerinden örtülü bir ekonomiyi yönetiyor."