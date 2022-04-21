Muhalefetin yandaşı Can Ataklı şimdi de FETÖ'cüleri aklama peşine düştü!

Geçtiğimiz aylarda kişisel YouTube hesabından 15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden ve yaşananları 'bir oyun' olarak nitelendiren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu kez de firari FETÖ'cüleri övdü.
Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven'in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.
FET'CÜ HAİNLERDEN ÖVGÜ İLE BAHSETTİ
Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı şu sözleri kullandı: