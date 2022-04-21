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    • 22.04.2022 00:05
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    • 22.04.2022 00:21
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    Muhalefetin yandaşı Can Ataklı şimdi de FETÖ'cüleri aklama peşine düştü!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, Youtube kanalında şimdi de FETÖ'cüleri aklama peşine düştü. FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi hainlerin yayınlarını öven ve o hayinlerin yayınlarına erişim engeli gelmesini eleştiren Ataklı skandal sözlere imza attı.

    Can Ataklı şimdi de FETÖ’cüleri aklıyor

    Geçtiğimiz aylarda kişisel YouTube hesabından 15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden ve yaşananları 'bir oyun' olarak nitelendiren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu kez de firari FETÖ'cüleri övdü.

    Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven'in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.

    FET'CÜ HAİNLERDEN ÖVGÜ İLE BAHSETTİ
    Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı şu sözleri kullandı:

        Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış.

        Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye'de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor.

        Youtube'a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan'ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor.

        Ataklı Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, FETÖ'cülerin yayınlarının muhalefetin dikkatini çekmesini gerektiğini vurguladı.
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            Haberler Güncel Muhalefetin yandaşı Can Ataklı şimdi de FETÖ'cüleri aklama peşine düştü!
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