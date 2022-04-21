Akşener 'elektriği' verdi! Kılıçdaroğlu'na 'ucuz şovlara gerek yok' mesajı: "Hanenin borcunu ben ödeyeyim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.



Devletin "şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğlu'na faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanındı.