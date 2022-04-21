Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 01:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 01:19
    ABONE OL

    Akşener 'elektriği' verdi! Kılıçdaroğlu'na 'ucuz şovlara gerek yok' mesajı: "Hanenin borcunu ben ödeyeyim"

    Fatura ödemeyeceğini belirterek halkı sivil itaatsizliğe itmeye çalışıp, provokasyona soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu’nun üç aylık birikmiş borcunun 1030 TL olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşener, ''Kılıçdaroğlu müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' dedi. İYİ Parti liderinin bu çıkışı Kılıçdaroğlu'nun fatura eylemini hoş karşılamadığını gözler önüne sererken "Bitir uzatma rezil olduğun kadar oldun, ucuz şovlara gerek yok" mesajı olarak da yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener, Kılıçdaroğlu’na ’elektriği’ verdi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

    Devletin "şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğlu'na faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanındı.



    ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
    CHP lideri sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1030 TL olduğu öğrenildi.



    AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

    3 aydır fatura ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na seslenen Meral Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' dedi.



        AKŞENER, KK'NIN EYLEMİNİ HOŞ KARŞILAMADI
        İYİ Parti liderinin bu çağrısı tüm dikkatleri üzerine toplarken Kılıçdaroğlu'nun söz konusu 'fatura ödememe' eylemini de hoş karşılamadığını gözler önüne serdi.



        "UZATMA KILIÇDAROĞLU REZİL OLDUN" MESAJI
        'Faturanı ben ödeyeyim'         şeklindeki çıkış, Kılıçdaroğlu'na verilen "Bitir uzatma rezil olduğun kadar oldun, ucuz şovlara gerek yok" mesajı olarak da yorumlandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Akşener 'elektriği' verdi! Kılıçdaroğlu'na 'ucuz şovlara gerek yok' mesajı: "Hanenin borcunu ben ödeyeyim"
            SON DAKİKA