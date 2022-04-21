Akşener 'elektriği' verdi! Kılıçdaroğlu'na 'ucuz şovlara gerek yok' mesajı: "Hanenin borcunu ben ödeyeyim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.
Devletin "şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğlu'na faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanındı.
ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
CHP lideri sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1030 TL olduğu öğrenildi.
AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
3 aydır fatura ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na seslenen Meral Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' dedi.