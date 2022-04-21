Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılacağı tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftar programında buluştu. Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok metro şantiye çalışanları katıldı.
PROJE NEREDEYSE BİTMEK ÜZERE
Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Özverili ve başarılı çalışmalarımız ile projenin başından bugüne kadar, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde yapım işlerini tamamlanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık.