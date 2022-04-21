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    • 21.04.2022 23:11
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılacağı tarihi duyurdu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı iftar yemeğinde ülkemizde ulaşım ağı ve metrolara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılacağı tarihi duyurdu.Bakan Karaismailoğlu "Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık." dedi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı metrosundan tarih geldi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftar programında buluştu. Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok metro şantiye çalışanları katıldı.

    PROJE NEREDEYSE BİTMEK ÜZERE
    Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Özverili ve başarılı çalışmalarımız ile projenin başından bugüne kadar, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde yapım işlerini tamamlanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık.

        4 İSTASYONDA YAPIM İŞLERİNİ VE İNCE İŞLERİ BİTİRDİK
        Proje çerçevesinde toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor.

        AĞUSTOS AYINDA HİZMETE GİRECEK
        Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız." dedi.

        KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN 50 DAKİKA OLUYOR
        Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Sadece İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden değil, bölgesinin de önemli hava ulaşım merkezlerinden olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na, KadıköyKartalPendik Metro Hattının devamı sağlanacaktır. Böylece hem havalimanımıza hem de Pendik ilçelerimizin kuzey mahallelerine doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Hattın işletmeye alınması ile; Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, program sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiye çalışanları ile toplu fotoğraf çekildi.
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