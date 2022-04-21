Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılacağı tarihi duyurdu

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN 50 DAKİKA OLUYOR

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Sadece İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden değil, bölgesinin de önemli hava ulaşım merkezlerinden olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Kadıköy–Kartal– Pendik Metro Hattının devamı sağlanacaktır. Böylece hem havalimanımıza hem de Pendik ilçelerimizin kuzey mahallelerine doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Hattın işletmeye alınması ile; Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, program sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiye çalışanları ile toplu fotoğraf çekildi.