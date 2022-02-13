Son dakika: EPDK'dan 'elektrik fiyatları' açıklaması! Can Ataklı'nın '32 kuruş' yalanı...

Son günlerde çok konuşulan elektrik faturası fiyatlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) açıklama geldi.
CAN ATAKLI'NIN YALANI ORTAYA ÇIKTI
EPDK'nın yaptığı açıklama ile CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Özelleştirme de safsata çıktı' başlıklı yazısında ortaya attığı "Şirketler 32 kuruşa aldıkları elektriği "fahiş fiyatlarla" halka satıyorlar." iddiasının da yalan olduğu ortaya çıktı.
Açıklamada görevli tedarik şirketlerinin EPDK tarafından verilen tarifeler dışında kâr elde edemeyeceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Son günlerde özellikle sosyal medyada kurumumuz tarafından belirlenen elektrik tarifeleri, dağıtım şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisine yönelik gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmayan haber ve yorumlara rastlanmaktadır.
DAĞITIM ŞİRKETİ ELEKTRİK SATIŞI YAPAMAZ
Öncelikle dağıtım şirketi ve görevli tedarik şirketi iki farklı tüzel kişiliktir. Dağıtım şirketi elektrik satışı yapmaz… "kargo işi" yani taşımacılık ile görevlidir.
Dağıtım Şirketleri; dağıtım şebekesini işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, arıza bakım ve onarım yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, gerekli şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek ve tüm sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeyen elektrik dağıtım ve bağlantı hizmetleri sunmakla görevlidir. Dolayısıyla dağıtım şirketi elektrik satışı yapmamaktadır. Dağıtım şirketi kargo işi yani taşımacılık ile görevlidir. Şebekenin işletilmesinden sorumlu şirkettir. Bu şirketler 21 adet olup özelleştirme ile verilen şirket isimleri ile devam etmektedir.
Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, görevli tedarik şirketleri (GTŞ) satar. Bu şirketlerin tarifeleri epdk tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar.
GTŞ'ler serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik Borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK'nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz.
ŞİRKETLER 32 KURUŞA SATIN ALDIĞI ELEKTRİĞİ VATANDAŞA ASTRONOMİK KARLAR İLE Mİ SATIYOR?
Şirketler 32 kuruşa satın aldığı elektriği vatandaşa astronomik karlar ile mi satıyor? Gerçek rakamlar nedir? Sosyal medyada çokça atıf yapılan aşağıdaki Kurul kararında açıkça dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın 31,8592 kuruş/kwh olduğu ifade edilmiştir. Ancak söz konusu fiyat, sadece enerji fiyatıdır. Herhangi bir vergi dahil değildir. GTŞ'ler nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece %20'sini EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa almaktadır.
"ORTALAMA ENERJİ ALIM FİYATI 125 KURUŞ/KWH CİVARINDADIR"
2022 yılı için yapılan perakende satış tarifelerinde GTŞ'lerin yaklaşık 125 milyar kwh'lik bir elektrik satışı olacağı öngörülmüştür. Bu elektriğin 25 milyar kwh'lik kısmı EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa alınacağı, geri kalan 100 milyar kwh'lik kısmı ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ağırlık ortalama enerji alım fiyatı 125 kuruş/kwh civarındadır.
EPDK'NIN BELİRLEDİĞİ ORANLARIN ÜZERİNDE KAR ETMESİ İSE MÜMKÜN DEĞİLDİR
Devlet sübvansiyonu ile GTŞ'ler vatandaşlarımıza daha ucuza elektrik satmaktadır. Şirketlerin, EPDK'nın belirlediği oranların üzerinde kar etmesi ise mümkün değildir.
GTŞ'ler, 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79, mesken yüksek kademeye 135 kuruş, sanayiye (OG) 156 kuruş ve ticarethaneye (AG) 189 kuruşa satmaktadır.