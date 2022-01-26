CHP'li İBB'nin beceriksizliği ve İmamoğlu'nun balık ziyafeti Can Ataklı'yı da çileden çıkardı! Salak gibi iş

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı 24 Ocak Pazartesi günü etkisi gösterdi. Kısa sürede yağan kar yağışı sonra mega kentte adeta hayat durma noktasına geldi.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BALIK SEFASINDA
Trafikte saatlerce aç sussuz bekleyen İstanbullular yardım beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıkda ziyafet yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yemek ziyafetinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'in de yanında olduğu anlaşıldı.