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    • Güncel
    • 26.01.2022 22:39
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    • 26.01.2022 22:48
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    CHP'li İBB'nin beceriksizliği ve İmamoğlu'nun balık ziyafeti Can Ataklı'yı da çileden çıkardı! Salak gibi iş

    İstanbul'a yağan karın ardından mega kentte hayat adeta durdu. CHP'li İBB yönetiminin hiçbir şey yapamamasına Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çekmesi de eklenince CHP yandaşları da çileden çıktı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı bir video mesajında İmamoğlu'na salak dedi.

    Can Ataklı’dan İmamoğlu’na salak gibi yorumu

    Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı 24 Ocak Pazartesi günü etkisi gösterdi. Kısa sürede yağan kar yağışı sonra mega kentte adeta hayat durma noktasına geldi.

    CHP'li İBB'nin kar yağışı sonrası adeta üç maymunu oynayarak vatandaşı mağdur etmesi sonucunda yollarda kalan İstanbullular tepkilerini dile getirdiler. Toplu taşımaya yönelenler ise balık istifi gibi yapılan yolculuklara isyan ettiler.

    İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BALIK SEFASINDA
    Trafikte saatlerce aç sussuz bekleyen İstanbullular yardım beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıkda ziyafet yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yemek ziyafetinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'in de yanında olduğu anlaşıldı.

        VATANDAŞA TROL DİYEN MURAT ONGUN DA KAYAK KEYFİNDE
        İmamoğlu'nun en yakını ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesini trollükle suçlayarak "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanırken kendisinin İsviçre'de kayak keyfi sürdüğü görüldü.

        SALAK GİBİ RESTORANIN ÖNÜNE KAR KÜREME ARACI GÖNDERİYORSUN
        CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı da yaşanan rezilliğe bir video mesajla tepki gösterdi. Can Ataklı İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine ilişkin "Salak gibi gideceğin restorantın önüne önceden kar küreme araçlarını falan gönderirsen ve onlar 10 dakikada bir başkan gelecek diye orayı küremesi... " ifadelerini kullandı.

        Meteorolojiden günler öncesinden uyarıların yapıldığını vurgulayan Ataklı, "Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Adam gidiyormuş da veda edemezmiş de... Onlar anlardı. İkinci fahiş hata, yemek yedikten sonra da hemen çıkacaksın. 'Kar yağışı başlamamıştı. Ben biliyordum durumu arkadaşlara gereken talimatları verdim, nezaketen de bir saat kaldım' desen neyse." diye konuştu.

        CHP YANDAŞLARI DA HEMEN ATLADI
        İmamoğlu'nun bu tavrının CHP'li yandaşlarını da terste bıraktığını belirten Ataklı, "Sosyal medyanın sihrine kapılan ünlü ünsüz bir çok isim atladılar. Ondan sonra silmek zorunda kaldılar. 'İnsan değil miyiz?' diyerek savunamazsınız kendinizi. Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan kendini özel hayat işlerinden çekeceksin. Bunlara neden maruz kalasın ki kardeşim?" dedi.
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        Can Ataklı’dan İmamoğlu’na salak gibi yorumu
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin beceriksizliği ve İmamoğlu'nun balık ziyafeti Can Ataklı'yı da çileden çıkardı! Salak gibi iş
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