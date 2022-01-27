Balık ziyafeti sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutan CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan geri vites!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.
TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR
Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası yaptığını skandal ifadelerle savunan İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." demişti.
İMAMOĞLU'NU SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ
Tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili bir bir yorum da CHP yandaşı Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan gelmişti.
SALAK GİBİ İŞ
Paylaştığı video ile İmamoğlu'nun eleştiren Can Ataklı, "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen." demişti.