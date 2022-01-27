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    • Güncel
    • 27.01.2022 14:36
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    • 27.01.2022 15:01
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    Balık ziyafeti sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutan CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan geri vites!

    İstanbullular karla boğuşurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık keyfine "salak gibi iş" yapıyor diyen CHP yandaşı Can Ataklı geri vites yaptı. Ataklı, "Adam yemek yemeye gitti. Burada ayıp bir şey yok." diyerek İmamoğlu'nu savundu. Ataklı'nın yaptığı 'U' dönüşü sonrası akıllara "Bu kez kim geri vites yaptırdı?" sorusu geldi. Yandaş gazeteci daha önce de İBB'yi Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmadığı gerekçesiyle yerden yere vurmuş ardından özür dilemişti.

    takvim.com.tr
    Can Ataklı’dan geri vites!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.



    TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR
    Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası yaptığını skandal ifadelerle savunan İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." demişti.

    İMAMOĞLU'NU SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ
    Tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili bir bir yorum da CHP yandaşı Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan gelmişti.

    SALAK GİBİ İŞ
    Paylaştığı video ile İmamoğlu'nun eleştiren Can Ataklı, "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen." demişti.


        BEN DE GİDERİM SEN DE GİT
        Ataklı Flash TV'de sunduğu haber programında geri vites yaparak Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya geçti.

        İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu unutarak normal vatandaş muamelesi yapmaya kalkan Ataklı, "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven. Adamın yemeğe gidip çıkması arasında daha kar yok. Yemeğe gitmiş bilmem nereye. Bana sorsan... Gider, gidilebilir, bir şey yok ki." dedi.

        BU SEFER KİM GERİ VİTES YAPTIRDI
        Ataklı'nın yaptığı 'U' dönüşü sonrası akıllara "Bu kez kim geri vites yaptırdı?" sorusu geldi.

        DAHA ÖNCE DE REKLAMI KAPARAK GERİ VİTES YAPMIŞTI
        Daha önce de Tele-1 ekranlarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmadığı gerekçesiyle yerden yere vuran ve "Vizyonsuz, çapsız, iş bilmez" diyen Can Ataklı Tele-1 kanalı İBB'den reklam alınca geri vites yaparak, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim" demişti.

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