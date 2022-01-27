Balık ziyafeti sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutan CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan geri vites!



BEN DE GİDERİM SEN DE GİT

Ataklı Flash TV'de sunduğu haber programında geri vites yaparak Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya geçti.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu unutarak normal vatandaş muamelesi yapmaya kalkan Ataklı, "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven. Adamın yemeğe gidip çıkması arasında daha kar yok. Yemeğe gitmiş bilmem nereye. Bana sorsan... Gider, gidilebilir, bir şey yok ki." dedi.

BU SEFER KİM GERİ VİTES YAPTIRDI

Ataklı'nın yaptığı 'U' dönüşü sonrası akıllara "Bu kez kim geri vites yaptırdı?" sorusu geldi.