CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp fincan davasında takipsizlik kararı!

Deprem felaketinde kayak, sel felaketinde tatil, kar esaretinde ise balıkçıda keyif yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kendisine gönderilen gümüş telkâri hediyelik fincan takımının peşine düştü.
Seçimi kazanan İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan tanıdığı Selim Kakışım isimli kişi, 12 Ekim günü tebrik kartıyla birlikte iki parçadan oluşan gümüş telkari hediyelik fincan takımı gönderdi.
Kakışım, özel bir kargo firmasıyla gönderdiği hediyenin teslim alındığına dair bilgilendirilince, Ekrem İmamoğlu'yla görüştü. Başkan'la yaptığı görüşmede ise hediyeden habersiz olan İmamoğlu, belediye personellerine durumu sordu. Belediye içerisinde İmamoğlu'na gelen kargo ile ilgili inceleme başlatıldı.