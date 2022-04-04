CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp fincan davasında takipsizlik kararı!

FİNCAL DEĞİL KİTAPDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Vedat T., suçlamaları reddederek, kendisinin depo sorumlusu olduğunu söz konusu fincanların gönderildiği iddia edilen kargoda kitap olduğu ve kendisinin olayda kusuru olmadığını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık, kargonun gönderildiği şubedeki görevli çalışanın da ifadesini aldı. Kargo çalışanı, kargonun teslim edildiğini beyan etti.

SAVCILIK ÇALIŞANLARI AKLADI

Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı. İşten çıkartılan İBB görevlisi Vedat T. ve kargo çalışanları hakkında takipsizlik kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben gönderilen hediyelik gümüş fincan takımının kaybolması olayıyla ilgili firmada söz konusu kargonun teslim edildiğine dair belge bulunamadığı, kargo firmalarındaki yoğunluk nedeniyle hataların oluşabildiği söz konusu olayda görevin kötüye kullanılması yahut zimmet gibi emarelerin söz konusu olmadığı kaydedildi.