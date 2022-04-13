CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk davasında flaş gelişme! Zimmet raporu hazırlanacak!

AKSOY DA DURUŞMAYA KATILDI

Davanın bugün görülen duruşmasına Serdar Aksoy ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Muzaffer Sıtkı Yüksel tanık olarak dinlendi. Yüksel, "O dönemde AK Parti Menemen ilçe başkanıydım. Tanımadığım şahıslardan belediyeyle ilgili çok sayıda ihbar bildirildi. Biz de o ihbarları hukukçularımızla değerlendirip suç duyurusunda bulunduk. Doğrudan görgüye dayalı bir bilgim yoktur" dedi.