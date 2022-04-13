CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk davasında flaş gelişme! Zimmet raporu hazırlanacak!

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik 20 Kasım 2020'de yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyonda Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı.
Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha sanık olarak dosyaya eklendi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Şüpheliler hakkında Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 7 Temmuz'daki duruşmasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.