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    • 15.04.2022 07:14
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    CHP’li Karaburun Belediyesi’ndeki aile boyu vurgunun detayları ortaya çıktı! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler

    Son dakika haberi! CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın başını çektiği zimmet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Erdoğan hakkında ilerleyen dönemlerde yeni bir kamu davası açılabileceği belirtildi. Zimmet soruşturmasının sürdüğü CHP’li Karaburun Belediyesi’nde, günde 30 bin lira ciro yapan plajın hasılatının 0 lira gösterildiği belirlendi.

    Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler

    İzmir'de skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan hakkında zimmet suçundan 12 yıl hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

    Aile boyu zimmet vurgunu davası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Zimmet dosyasının içinde 'evrakta sahtecilik' iddiasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

    Karaburun Belediyesi'nin işlettiği plajlarda hesapların gerçeğe aykırı şekilde tutulması iddiasıyla aynı dosya kapsamında ayırma kararı verilerek ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan hakkında ilerleyen dönemlerde yeni bir kamu davası açılabileceği belirtildi.



        GÜNLÜK 30 BİN LİRA CİRO YAPAN PLAFIN HASILATI 83 GÜN BOYUNCA 0 LİRA GÖSTERİLDİ
        Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, günlük ortalama 25-30 bin lira ciro yapan plajların hasılatının 83 gün boyunca 0 lira gösterildiği tespit edildi.

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        Haberler Güncel CHP’li Karaburun Belediyesi’ndeki aile boyu vurgunun detayları ortaya çıktı! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler
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