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    • 16.04.2022 06:21
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    Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Yunan itti Sahil Güvenlik kurtardı!

    İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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    Haberler Güncel Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
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