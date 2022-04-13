CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka eleştiri: Seçmen ne olduğu belli olmayan bir ittifaka neden oy versin!

HÜLYA KABUSA DÖNÜŞECEK

"Lütfen halka bir şey söylesinler. Şu düşünce var ya, 'Nasıl olsa Tayyip Erdoğan çok yoruldu, çok bitti. Nasıl olsa seçim kazanılacak' diye bir hülya var orada. O hülya bana kâbusa dönebilecek bir rüya gibi geliyor. Tayyip Erdoğan şu durumda kazanabilir seçimi yine. Yani seçim olsa kaybedecek diye bir durum yok"