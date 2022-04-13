CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka eleştiri: Seçmen ne olduğu belli olmayan bir ittifaka neden oy versin!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka yönelik bir eleştiri geldi.
Başsoy katıldığı bir canlı yayın programında "Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor. Ukrayna ve Rusya'nın ayakta alkışladığı bir Başkan var, Nobel alacağı konuşuluyor. Niye bıraksınlar Erdoğan'ı?" ifadelerine yer vererek olası bir başarısızlığın altını çizdi.
İşte CHP'nin seçim kampanyasını yürüten reklamcı Ateş İlyas Başsoy'un 6'lı ittifak umudunun nasıl kabusa dönüşeceği ile ilgili söylediği o sözler.