Muhalefetin kurduğu 6’lı blokta aday çıkmazı

Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023'te yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ile Gelecek Partis'ini de alan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirmek hayali ile yola çıkan bloğun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi.