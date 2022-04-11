Muhalefetin kurduğu 6’lı blokta aday çıkmazı

Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023'te yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ile Gelecek Partis'ini de alan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirmek hayali ile yola çıkan bloğun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu 5 partiyi kontrol altında tutarak kendini ön plana çıkarmaya gayret ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyundan düşmemek için çabalıyor. Kamuoyu anketlerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun çok gerisinde kalması dikkat çekiyor. CHP tabanında ise Yavaş'a karşı temkinli yaklaşılarak "bizden değil" vurgusu yapılıyor. Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Koramollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan bir tutum içinde hareket ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise sessizliğini koruyor.