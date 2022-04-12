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    • 12.04.2022 19:03
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    CHP'deki kavga çok büyük! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ardından Mansur Yavaş'a da cephe açtı: Operasyonun baş aktörü ODA TV

    CHP'deki adaylık kavgası yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen savaşta cephe genişledi ve İmamoğlu tarafı medya eliyle Mansur Yavaş'ı da hedef tahtasına koydu. Operasyonun kilit aktörü İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen kirli algı operasyonları ve kara propagandalarda başı çeken ODA TV oldu. "Belediye başkanları sadece işini gücüne yapmalı" sözleriyle İmamoğlu'na gönderme yapan Mansur Yavaş'ın eski defterlerini açan ODA TV, Yavaş'ın Kürtler ve HDP ile ilgili eski sözlerinini yeniden gündeme getirildi. Takvim.com.tr, CHP'de süregelen adaylık krizini derinlemesine sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu, KK’nın ardından Yavaş’a da cephe açtı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Kılıçdaroğlu bir yandan adaylık zeminini yoklarken diğer yandan da kendi partisinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapattı ve belediye başkanlarının 'işine odaklanması' gerektiğini vurguladı.

    Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını göz ardı ederek 2023 seçimleri için çoktan kolları sıvadı ve siyasi kariyeri için İstanbul'a hizmeti bir kenara bıraktı. Bu noktada ikili arasında başlayan adaylık krizi CHP medyasını 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye böldü.

    "SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"
    Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, "süreci uzaktan izlemem" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj vermiş, bu açıklamalar çokca tartışılmıştı.

    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı, 6 benzemezin bir araya geldiği çıkmaza giren masanın gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



        ÖZDAĞ'DAN "ADAYIM MANSUR YAVAŞ" ÇIKIŞI
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 yolunda Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olduğunu duyurarak Yavaş'ı göreve çağırdı.

        Kulislerde bomba etkisi yaratan bu çıkışın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Yavaş, Özdağ'ın açıklamalarının rızası dışında olduğunu belirterek 'görevimin başındayım' açıklamasında bulundu.



        YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: BAŞKANLAR İŞİNİ YAPMALI
        Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

        "Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır.

        Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım."

        AKŞENER ,YAVAŞ'IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU, KÜRSÜDEN AYRILDI
        İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaş'ın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.



            CHP'DEKİ ADAYLIK SAVAŞINDA YENİ CEPHE: EKREM İMAMOĞLU - MANSUR YAVAŞ
            Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen olan adaylık cephesi genişledi. İmamoğlu kanadı, Mansur Yavaş'a da 2023 yolunda cephe açtı.



            OPERASYONUN BAŞ AKTÖRÜ İMAMOĞLU'NA YAKIN ODA TV!
            Operasyonun baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen, tepki çeken haberler, kirli algı operasyonları ve kara propagandalarda başı çeken ODA TV oldu.

            Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Adayım Mansur Yavaş' sözleri, Mansur Yavaş'ın da 'belediye başkanları sadece işini yapmalı' açıklamasıyla İmamoğlu'na gönderme yapmasıyla başlayan sürecin ardından ODA TV harekete geçti.

            Söz konusu medya kuruluşunun internet sitesinde Mansur Yavaş ile ilgili bir dosya açıldı ve Yavaş'ın Kürtler ve HDP ile ilgili eski sözlerinini yeniden gündeme getirildi.



            KÜRTLER VE HDP İLE İLGİLİ SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR
            Oda TV'nin "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi" sorusunun cevabı bu videoda" başlığı ile yayınladığı haberde "Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın, Selahattin Demirtaş'a "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu akıllara Mansur Yavaş'ın "HDP'liler topluma kazandırılmalı" ve "Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye?" sözlerini getirdi" ifadeleri yer aldı.

            İlgili haberde Mansur Yavaş'ın "Ben HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. HDP'lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum, tek adam pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum" ve ""Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye? Hasan Hüseyin Ceylan uğruna Ağrı'ya, Mardin'e Diyarbakır'a hizmet edecek insanları meclise gönderemeyiz" sözlerine de dikkat çekildi.
                New York metrosuna saldırı
                Haberler Güncel CHP'deki kavga çok büyük! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ardından Mansur Yavaş'a da cephe açtı: Operasyonun baş aktörü ODA TV
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