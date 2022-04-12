CHP'deki kavga çok büyük! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ardından Mansur Yavaş'a da cephe açtı: Operasyonun baş aktörü ODA TV

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Kılıçdaroğlu bir yandan adaylık zeminini yoklarken diğer yandan da kendi partisinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapattı ve belediye başkanlarının 'işine odaklanması' gerektiğini vurguladı.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını göz ardı ederek 2023 seçimleri için çoktan kolları sıvadı ve siyasi kariyeri için İstanbul'a hizmeti bir kenara bıraktı. Bu noktada ikili arasında başlayan adaylık krizi CHP medyasını 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye böldü.
"SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, "süreci uzaktan izlemem" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj vermiş, bu açıklamalar çokca tartışılmıştı.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı, 6 benzemezin bir araya geldiği çıkmaza giren masanın gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.