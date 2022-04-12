Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi kazanmak için Demirtaş’a yolladığı elçiler İmamoğlu lehine mi kulis yaptı?





Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi'nin yazsının ilgili kısmı şöyle:



Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir.

İhtilaller, cumhurbaşkanı olmak için yapılır. Hele hele Başkanlık Sistemi'ne geçtikten sonra çok daha önemli hale geldi. Çünkü cumhurbaşkanı, icra yetkisini de üstlendi. Hem cumhurbaşkanı hem başbakan oldu.

İktidarın cumhurbaşkanı adayı belli. Recep Tayyip Erdoğan. Bakmayın Kılıçdaroğlu'nun henüz Erdoğan bile adaylığını açıklamadı demesine, Erdoğan gibi bir lider varken başka bir aday düşünülür mü?

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, aklımızla alay etmek.

Asıl sorun muhalefette. Muhalefet bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemiyor. Çünkü birbirlerine güvenmiyorlar. Seçim tarihi yaklaştıkça gerilim artıyor. Siz asıl cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde yaşanacakları görün.

Büyük bir fırtına yaklaşıyor.

Sadece üç alıntı yapmak istiyorum.