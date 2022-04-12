Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi kazanmak için Demirtaş’a yolladığı elçiler İmamoğlu lehine mi kulis yaptı?

Muhalefette adaylık çıkmazı her geçen gün daha da bilinmeze doğru yol alıyor. Bir yandan oy oranı düşük partiler ittifaktan ne koparacağının peşine düşmüşken, öte yandan belediye başkanları da adaylık için destekçileri aracılığıyla "biz de buradayız" mesajı veriyor.
6'lı masada en güçlü adaylardan birisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Aylardır ikili arasında soğuk savaş sürerken kulisler bomba bir iddiayla çalkalanmaya başladı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun HDP oylarını kazanmak için tutuklu Selahattin Demirtaş'a yolladığı elçiler İmamoğlu lehine kulis yapıyor!
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi'nin yazsının ilgili kısmı şöyle:
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir.
İhtilaller, cumhurbaşkanı olmak için yapılır. Hele hele Başkanlık Sistemi'ne geçtikten sonra çok daha önemli hale geldi. Çünkü cumhurbaşkanı, icra yetkisini de üstlendi. Hem cumhurbaşkanı hem başbakan oldu.
İktidarın cumhurbaşkanı adayı belli. Recep Tayyip Erdoğan. Bakmayın Kılıçdaroğlu'nun henüz Erdoğan bile adaylığını açıklamadı demesine, Erdoğan gibi bir lider varken başka bir aday düşünülür mü?
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, aklımızla alay etmek.
Asıl sorun muhalefette. Muhalefet bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemiyor. Çünkü birbirlerine güvenmiyorlar. Seçim tarihi yaklaştıkça gerilim artıyor. Siz asıl cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde yaşanacakları görün.
Büyük bir fırtına yaklaşıyor.
Sadece üç alıntı yapmak istiyorum.
1- DEMİRTAŞ'LA PAZARLIK
Muhalefet cumhurbaşkanı adayını belirlemek için HDP'nin desteğine göz dikmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun elçileri Edirne Cezaevi'ni suyoluna çevirdi. Maksat Selahattin Demirtaş'ı ikna edip HDP'nin desteğini sağlamak. Sen Kılıçdaroğlu'nu destekle, o da cumhurbaşkanı olduğunda seni hapisten çıkarsın diye pazarlık yapıyorlar. Son dönemlerde Demirtaş güzellemeleri yapmalarının altında bu yatıyor.
DEMİRTAŞ'IN PLANI
Oysa Selahattin Demirtaş kendi aday. Oysa Selahattin Demirtaş'ın gönlünde Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu yatıyor. "Ben hâlâ aday adayıyım. İddiamı koruyorum" dedi.
Demirtaş'ın adaylığının önünde terör suçundan aldığı 4 yıl 8 aylık hapis cezası var. Aday olsa dahi YSK tarafından izin verilmesi beklenmiyor. Ama aday olup, YSK tarafından adaylığı engellenip bir mağduriyet algısı oluşturabilirler.