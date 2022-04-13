CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 9. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada CHP'nin göç meselesindeki cehaletine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:
ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİYÜZLÜ TAVRI BELGE İLE İFŞA OLDU
"Göçle ilgili konuşuyorsun, daha kendi partinin hazırladığı belgeden haberin yok. CHP'nin 2016 yılında hazırladığı Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporunda ve bu rapora ilişkin bir milletvekilinin açıklamasında iki şey söylüyorlar. Birincisi 'Göçmenlerin kalıcı olduğu kabul edilmeli' İkincisi, 'Türkiye Cenevre Sözleşmesine koyulan coğrafi çekinceyi kaldırsın' diyorlar. Hatta Özgür Özel, yine 2016'da 'Coğrafi çekincenin kaldırılması bir tercih değil, zorunluluktur' diyor.
COĞRAFİ ÇEKİNCE MADDESİ TÜRKİYE'NİN KOYDUĞU BİR SİGORTADIR
Şu anda yalnız Türkiye'nin sınırlarının etrafında 8 milyon potansiyel göçmen var. Coğrafi çekinceyi kaldıralım da dünyadaki bütün göçmenleri buraya mı yığalım. Coğrafi çekince maddesi, 1951 Anlaşmasına Türkiye'nin koyduğu bir sigortadır. Biz bu sayede, bugün Ortadoğu Coğrafyasından gelen insanlar mülteci olarak almak zorunda değiliz. Geçici koruma statüsüyle alıyoruz. Haliyle bazı haklarımız oluyor, üçüncü ülkelere yerleştirebiliyoruz, kendi hukukumuzu uyguluyoruz, vesaire. Coğrafi çekincenin kaldırılmasını önermek, CHP'nin göç meselesindeki cehaletinin itirafıdır. Bu kadar açık ve nettir. Kılıçdaroğlu, kusura bakma. Ekibin de arkadaşların da tembelsiniz, zahmet edip de şu işin kuralını kaidesini okumuyorsunuz"