CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHLİKELİ TALEP

Son günlerde yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edildiğini söyleyerek, Suriyelileri ülkelerine göndermekten bahseden CHP'li Özgür Özel'in 2016 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada ise "Coğrafi çekincenin kaldırılması ve mültecilik -ki bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur ve bu bir insan hakkıdır- konusunda, bu hakka saygılı olan hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de uluslararası tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşeni yapması gerekir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.