CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?

Belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylık yarışı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vuran vurana... Ne parti ne de ittifak içinde kendisine bir destek bulamayan Kılıçdaroğlu, yandaş gazeteciler tarafından da topa tutulmaya devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU NEDEN RÜZGAR YARATAMIYOR?
Eski CHP milletvekili, yandaş gazeteci Barış Yarkadaş, bugünkü köşesinde CHP liderini bombaladı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bir rüzgar yaratamadığını, davetsiz baskınlarının sonuç vermediğini, toplumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir enerji ve heyecan dalgası hissetmediğini belirtti.
Barış Yarkadaş'ın köşesinden dikkat çeken ifadeler şöyle:
En sona yazacağımı en başa yazayım: "Dost acı söyler…''
Gelin şimdi ise "acı''yı konuşalım…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği çok net. Zaten bu isteğini yakın çevresine de ifade ediyor. "Türkiye'nin önünü açabilecek başka bir kişi görsem, aday olmayı belki düşünmezdim'' diyor.
Kılıçdaroğlu belki de ilk kez bu denli net konuşuyor ve bir hedef koyuyor ama CHP liderinin istekleri ile toplumun beklentileri uyuşuyor mu acaba?
GERÇEKLERİ KONUŞALIM
Önceki gün TV 100'de söyledim.
Bir kez de buradan ifade edeyim:
Ben toplumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir enerji ve heyecan dalgası hissetmiyorum. En başta; CHP'lilerle sohbet ettiğinizde bunu açıkça görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu adaylığa ilişkin net mesajlar vermesine rağmen, ortaya atılan isimlerin günlerce konuşulması bile bunun en açık işareti. Seçmen, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eğilim içinde olsa, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ya da diğer isimler konuşulur muydu? Kılıçdaroğlu sık sık "Başkanlarımız işlerini yapacak'' demek zorunda kalır mıydı?