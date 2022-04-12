CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?





Barış Yarkadaş'ın köşesinden dikkat çeken ifadeler şöyle:

En sona yazacağımı en başa yazayım: "Dost acı söyler…''

Gelin şimdi ise "acı''yı konuşalım…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği çok net. Zaten bu isteğini yakın çevresine de ifade ediyor. "Türkiye'nin önünü açabilecek başka bir kişi görsem, aday olmayı belki düşünmezdim'' diyor.

Kılıçdaroğlu belki de ilk kez bu denli net konuşuyor ve bir hedef koyuyor ama CHP liderinin istekleri ile toplumun beklentileri uyuşuyor mu acaba?