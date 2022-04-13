CHP'li İmamoğlu "16 milyon için çalışıyoruz" yalanı patladı! Hiç bir vaadini yerine getirmedi üstüne İBB'yi batırdı

İstanbul'da 29 Kasım'da Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi düzenlendi! Çırağan Sarayı'nda yemek verildi. 603 bin 316 TL ödendi.
Dansçı Patricia'ya 400 bin TL verildi.
10 Youtuber-Blogger-Vlogger- Influencer için 502 bin 500 lira ödendi.
İstanbul'da 29 Kasım'da Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi düzenlendi! Çırağan Sarayı'nda yemek verildi. 603 bin 316 TL ödendi.
Dansçı Patricia'ya 400 bin TL verildi.
10 Youtuber-Blogger-Vlogger- Influencer için 502 bin 500 lira ödendi.
Halk Süt ihalesiz yapılınca litre fiyatı 8 TL'yi geçti.
50 adet Deniz Taksi'ye 85 milyon TL ödendi. Ancak geçen Aralık'ta 54 bin 301 bin TL gelir elde edildi.
"Ankara'dan yardım gelmiyor" dedi. Ancak 15 milyar beklerken 17.9 milyar TLgönderildi.
Belediyenin 31 aralık 2019'da borcu 31 milyar iken 1 yıl içinde 43 milyar TL'ye yükseldi.
2021'de limitler patladı. 32 milyar olması gereken borç 58 milyar tl'ye ulaştı.
2022'de borcun 73 milyar olacağı hesaplandı! Belediyenin 3 yılda battığı ortaya çıktı.