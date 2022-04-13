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    CHP'li İmamoğlu "16 milyon için çalışıyoruz" yalanı patladı! Hiç bir vaadini yerine getirmedi üstüne İBB'yi batırdı

    Ekrem İmamoğlu "16 milyon için çalışıyoruz" diyerek göreve geldi. Ancak hiçbir vaadini yerine getirmedi. Üstüne bir de Belediyeyi borç batağına sürükledi. Ortaya çıkan tablo İBB'nin iflasını gözler önüne serdi. 2024'ün hanesine yazılan borç ise batışın belgesiydi: 93.6 milyar TL.

    Barış Savaş



        Halk Süt ihalesiz yapılınca litre fiyatı 8 TL'yi geçti.



        50 adet Deniz Taksi'ye 85 milyon TL ödendi. Ancak geçen Aralık'ta 54 bin 301 bin TL gelir elde edildi.



        "Ankara'dan yardım gelmiyor" dedi. Ancak 15 milyar beklerken 17.9 milyar TLgönderildi.



            Belediyenin 31 aralık 2019'da borcu 31 milyar iken 1 yıl içinde 43 milyar TL'ye yükseldi.



            2021'de limitler patladı. 32 milyar olması gereken borç 58 milyar tl'ye ulaştı.



            2022'de borcun 73 milyar olacağı hesaplandı! Belediyenin 3 yılda battığı ortaya çıktı.
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                Haberler Güncel CHP'li İmamoğlu "16 milyon için çalışıyoruz" yalanı patladı! Hiç bir vaadini yerine getirmedi üstüne İBB'yi batırdı
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