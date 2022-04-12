Son dakika: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa ettim." ifadelerini kullandı.
LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?
1965 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.