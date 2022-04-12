Son dakika: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti





Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2. Başkan Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Üyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti Üyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.





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