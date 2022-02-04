CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan bomba iddia! Murat Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"

Megakent İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerce süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşince İstanbullulara zor anlar yaşattı.
Tepkilerin odağındaki belediyenin başkanı İmamoğlu karla mücadeleyi bırakıp İngiliz büyükelçiyle balıkçıya gitti.
Sözcüsü ve sağ kolu Murat Ongun ise, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi ile birlikte yurt dışına tatile çıktı.
İSTİFA SÖYLENTİLERİ YÜKSELMİŞTİ
Sıkça basın açıklaması yapan, Twitter paylaşımlarını ihmal etmeyen Murat Ongun'un eleştirilerin hedefinde yer almasının ardından ortalardan kaybolması "istifa veya görevden alma" iddialarını güçlendirdi.
İBB'den kulis bilgilerine göre İmamoğlu ile Ongun'un karla mücadelede sınıfta kalmalarının ardından yollarını ayırmayı düşündükleri gündeme bomba gibi düştü.