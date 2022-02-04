CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan bomba iddia! Murat Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"







ONGUN'A YAKIN İSİMDEN BOMBA İDDİALAR

Ongun'a ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu Ongun'un lüks tatiline ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bayraktaroğlu'nun İBB'yi karıştıracak açıklamaları şöyle:



"MURAT ONGUN SORGULANMALI"

Murat Ongun sorgulanmalı! Murat Ongun ne yaptı? Courchevel'e (İsviçre'de kayak merkezi) gitti. Türkiye'de 100 kişiden 99'u Courchevel'in yerini bilmez. Adını bile benden ilk defa duyanlar vardır.



"DÜNYANIN EN PAHALI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ"

Courchevel dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birisidir. Şimdi Murat Courchevel'e gitti.

Courchevel'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir.





Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel.



BELEDİYENİN KASASINDAN MI?

Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasından gitti. Yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti. Faturalandıracak gelecek. Belediye yani İstanbul halkı Murat'a tatil yaptırmış olacak.