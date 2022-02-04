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    • 04.02.2022 12:48
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    • 04.02.2022 13:05
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    CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan bomba iddia! Murat Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"

    İstanbul yoğun karla mücadele ederken İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkmış ve Ongun yoğun eleştirilerin ardından sessizliğe gömülmüştü. Ongun'un günlerce herhangi bir açıklama yapmaması ve ortalıkta görünmemesi "istifa veya görevden alınma" iddialarını güçlendirmişti. Ongun'a ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu Ongun'un lüks tatiline ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bayraktaroğlu "Murat Ongun Courchevel’e ya belediyenin kasasından gitti ya da belediyeye iş yapan bir müteahhit iş adamıyla gitti. Eğer İmamoğlu Murat Ongun’a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun." diyerek istifa ve görevden alma çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Ongun’un İsviçre tatilini kim ödedi? Derhal istifa etmeli

    Megakent İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerce süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşince İstanbullulara zor anlar yaşattı.

    Tepkilerin odağındaki belediyenin başkanı İmamoğlu karla mücadeleyi bırakıp İngiliz büyükelçiyle balıkçıya gitti.

    Sözcüsü ve sağ kolu Murat Ongun ise, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi ile birlikte yurt dışına tatile çıktı.


    İSTİFA SÖYLENTİLERİ YÜKSELMİŞTİ
    Sıkça basın açıklaması yapan, Twitter paylaşımlarını ihmal etmeyen Murat Ongun'un eleştirilerin hedefinde yer almasının ardından ortalardan kaybolması "istifa veya görevden alma" iddialarını güçlendirdi.

    İBB'den kulis bilgilerine göre İmamoğlu ile Ongun'un karla mücadelede sınıfta kalmalarının ardından yollarını ayırmayı düşündükleri gündeme bomba gibi düştü.




        ONGUN'A YAKIN İSİMDEN BOMBA İDDİALAR
        Ongun'a ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu Ongun'un lüks tatiline ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bayraktaroğlu'nun İBB'yi karıştıracak açıklamaları şöyle:

        "MURAT ONGUN SORGULANMALI"
        Murat Ongun sorgulanmalı! Murat Ongun ne yaptı? Courchevel'e (İsviçre'de kayak merkezi) gitti. Türkiye'de 100 kişiden 99'u Courchevel'in yerini bilmez. Adını bile benden ilk defa duyanlar vardır.

        "DÜNYANIN EN PAHALI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ"
        Courchevel dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birisidir. Şimdi Murat Courchevel'e gitti.

        Courchevel'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir.



        Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel.

        BELEDİYENİN KASASINDAN MI?
        Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasından gitti. Yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti. Faturalandıracak gelecek. Belediye yani İstanbul halkı Murat'a tatil yaptırmış olacak.

        "MÜTEAHHİT Mİ SPONSOR OLDU? İSTİFA ETMELİ YA DA GÖREVDEN ALINMALI"

        Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da hemen görevden alınmalı! Murat Ongun Courchevel'e belediyeyle iş yapan bir ticaret insanının parasıyla gidemez.



        İMAMOĞLU HESAP SORMAZSA YAZIKLAR OLSUN
        Eğer İmamoğlu Murat Ongun'a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun.

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        Ongun’un İsviçre tatilini kim ödedi? Derhal istifa etmeli
        Haberler Güncel CHP yandaşı gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan bomba iddia! Murat Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"
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