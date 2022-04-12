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    • 12.04.2022 19:37
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    ANKA İHA'ya yeni radar sistemi: Denizdeki serseri mayınları tespit edebilecek

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) keşif, gözetleme, hedef tespit ve imha ihtiyacını karşılayan ANKA insansız hava aracına yeni bir kabiliyet kazandırıldı. ANKA İHA'lar artık denizdeki serseri mayınları da tespit edebilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulundu.

    ANKA’ya yeni radar sistemi!

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.



    Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.



    Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel ANKA İHA'ya yeni radar sistemi: Denizdeki serseri mayınları tespit edebilecek
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