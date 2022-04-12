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    • Güncel
    • 12.04.2022 22:52
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    • 12.04.2022 23:02
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    HDP'li Musa Piroğlu'ndan Kadıköy'de büyük alçaklık! Şerefli Türk polisine hakaret etti

    İstanbul Kadıköy'de HDP’li bir grup ‘Kobani davası’ kapsamında yapılan gözaltıları protesto etmek için toplandı. Güvenlik güçlerinin ‘Dağılın’ uyarılarına kulak asmayan grup ile arbede yaşandı. HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, büyük bir alçaklığı imza atarak Türk polisine hakaret etti.

    HDP’li vekilden büyük alçaklık! Polise hakaret etti

    Kobani davasında yapılan gözaltıları protesto etmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.



    Polis ekiplerinin gösterilerin izinsiz olduğunu ve dağılması gerektiği uyarılarını ciddiye almayan ve HDP'lilerle arbede yaşandı.



    HDP'Lİ VEKİLDEN ALÇAKLIK: POLİSE HAKARET ETTİ
    Yaşanan arbede sonrasında HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi. Türk polisine hakaret eden HDP'li vekile ise aynı polisten cevap gecikmedi.

    "BEN TÜRK DEVLETİNİN POLİSİYİM"
    Hakarete uğrayan polis ise HDP'li Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.

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    HDP’li vekilden büyük alçaklık! Polise hakaret etti
    Haberler Güncel HDP'li Musa Piroğlu'ndan Kadıköy'de büyük alçaklık! Şerefli Türk polisine hakaret etti
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