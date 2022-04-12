HDP'li Musa Piroğlu'ndan Kadıköy'de büyük alçaklık! Şerefli Türk polisine hakaret etti

Kobani davasında yapılan gözaltıları protesto etmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.
Polis ekiplerinin gösterilerin izinsiz olduğunu ve dağılması gerektiği uyarılarını ciddiye almayan ve HDP'lilerle arbede yaşandı.
HDP'Lİ VEKİLDEN ALÇAKLIK: POLİSE HAKARET ETTİ
Yaşanan arbede sonrasında HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi. Türk polisine hakaret eden HDP'li vekile ise aynı polisten cevap gecikmedi.