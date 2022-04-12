HDP'li Musa Piroğlu'ndan Kadıköy'de büyük alçaklık! Şerefli Türk polisine hakaret etti

Kobani davasında yapılan gözaltıları protesto etmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.







Polis ekiplerinin gösterilerin izinsiz olduğunu ve dağılması gerektiği uyarılarını ciddiye almayan ve HDP'lilerle arbede yaşandı.