İBB'nin ulaşım zammına karşı AK Parti harekete geçti! Öğrenciler için indirim teklifi İBB meclisine sunuldu

"İBB TARAFINDAN SÜBVANSE EDİLMESİ UYGUN OLACAKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz imzasıyla sunulan teklifte, şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın, İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Meclis'e sunduğumuz teklifle birlikte 78 TL'den yüzde 40'lık zamla, yani 31 TL artışla 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin artan 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi ve ayrıca abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci karta sahip öğrencilerimizin de tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3.74 TL'ye yükseltilen 2.67 TL'lik tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesine ve teklifimizin gündeme ilave edilerek, ilgili komisyonlara havale edilmesine saygılarımızla arz ve teklif ederiz."