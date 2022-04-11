Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergün Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hükümet muhalifi tavrıyla bilinen Ergün Poyraz'ın CHP'li belediyenin usulsüzlüğünü gündeme getirmesinin ardından öldürüsiye dövülmesi sonrası hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan Tuna Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi.
PKK KCK BAĞLANTISI
Tuna Bagı ve Zana Bagı'nın PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Güvenlik güçlerinin; 11 Nisan Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi No:2 Kuşadası adresinde kavga olduğunun bildirilmesi olay yerine gittiği öğrenildi.
Olay yerinde Ergün Poyraz'ın yüzünden yaralı olduğu, Poyraz'ın ambulans ile Söke Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
ŞÜPHELİLER, ERGÜN POYRAZI ARACINA ÇARPMA BAHANESİYLE ARADILAR
Tanık Gökhan G. ve Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz'ın alınan beyanlarında, Ergün Poyraz'ın ikametinde otururken 0552845xxxx nolu telefonun, Ergün Poyraz'ı aradığı ve aracına çarpma bahanesi ile Ergun Poyraz'ı caddeye çağırdıkları öğrenildi.
Sabah'ta yer alan bilgilere göre Beyaz renkli araçla gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın Ergun Poyraz'ı darp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Ergün Poyraz'ın alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi yoğun bakıma yatışının yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde kamera sistemine rastlanıldığı ifade edildi.