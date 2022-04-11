Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terör tepkisi: Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dikkat çektiği kirli işbirliği hemen hemen her gün örtülü veya açık bir şekilde deşifre oluyor. Geçtiğimiz aylarda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakına skandal bir talimatta bulunmuştu. CHP - İYİ Parti'ye çağrıda bulunan teröristbaşı Karasu, "Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.