CHP'li İBB'nin İETT skandalı! Kazaların sebebi 4 başlıkta ortaya çıktı: Şoförleri perişan





14 İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI

İBB yönetimi, İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini 14 farklı ihale ile devretmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi alırken tarihinde ilk kez İBB'den ihale alan şirketin, ihalenin teknik şartnamesine uymadığı, orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullandığı ortaya çıkmıştı.

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