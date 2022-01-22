CHP'li İBB'nin İETT skandalı! Kazaların sebebi 4 başlıkta ortaya çıktı: Şoförleri perişan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kamu iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşlemleri Müdürlüğü (İETT) önceki gün 141 yılı geride bıraktı. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan İETT'nin son dönemi skandallarla anılmaya başlandı.
İBB'nin CHP'li yönetimi tarafından bakımsız bırakılan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbullunun seyahat güvenliği de tehlikeye girdi. Son 1 ayda İETT otobüsleri 9 kazaya karıştı, 26 vatandaş yaralandı. Son 2.5 yılda çöken toplu taşıma sisteminin asıl mağdurları ise düşük ücretlerle fazla mesai yapıp perişan olan otobüs şoförleri.
KAZALARIN 4 SEBEBİ
İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu başkanı Abdullah Özdemir, İETT otobüslerinin karıştığı kazaların sebebini 4 başlık altında özetledi:
Şoförler dinlenemiyor.
Bakım ve onarım işleri yandaşa peşkeş çekiliyor.
Otobüsler yenilenmiyor.
Kaza önleme sistemi telemetri bütçeden çıkartıldı.
GARAJLARDA YEDEK PARÇA YOK
Sabah'ta yer alan habere göre, garajlarda İETT otobüslerinin tamiri için yedek parça yok. Bu yüzden Ayazağa garajında sadece 1 günde 38 araç seferden çekildi.
UYKUSUZ, FAZLA MESAİ
İETT araçlarının sık sık kazaya karışmasının nedeni ise şoförlerin dinlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Şoförlerin sabah 04.30'da işbaşı yaptığı, gece ise 12.00'da evlerine gidebildiği her gün 3 saatlik uyku ve dinlenme ile direksiyon başına geçtiği öğrenildi.