Murat Ongun skandallarına her gün yenisini ekliyor! İhale kıyağı, trollük, hakaret, Ayasofya hazımsızlığı...

CHP'de İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir ihale skandalı daha patlak verdi.
SAĞ KOLU MURAT ONGUN DA NASİBİNİ ALMIŞ
CHP'li İBB'de ihalelerden cebini dolduran isimlere bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nin belediyeleden milyonlarca liralık ihale kaptığı görüldü.
SON KIYAK 5 MİLYONLUK
Şirkete son olarak 16.08.2021 tarihinde tam 5 milyon liralık bir ihale verildiği görüldü. "Kurumsal İçerik Üretimi Yapım ve Yayın Çalışmaları" başlığı altında verilen ihalede Murat Ongun ilişikli şirket ihya edildi.