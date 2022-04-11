Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna dikkat çeken yanıt! Kendini mi işaret etti?

Kılıçdaroğlu'nun 2023 adaylığı için en büyük rakibi olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam gençlerle buluştu. İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.
KENDİNİ İŞARET ETTİ!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençlerle buluştuğu gün 2023 için adaylık sorusuna "gençleri dinleyen bir ismi destekleyin" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.
İmamoğlu, adaylık sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Bu şehrin, bu ülkenin sorunlarına çözüm bulan, gençlerini dinleyen, çocukları dinleyen, onların geleceklerine sağlıklı projeleri ekonomide, eğitimde, sanayide, üretimde, teknolojide, tarımda, aklınıza gelecek her hususta bir süreç tanımıyla ortaya koyan, aynı zamanda 'Ben çalışırsam, hakkımı alırım' adalet duygusunu ön planda tutan, adamcılık, kayırmacılık, tanıdık vesaire vesaire kavramlar üzerinden değil, herkese eşit bir sistem sunan anlayışa mutlaka destek olmalısınız.
"DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"
Tabii bunları zaman içerisinde, siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz. Biz de anlatacağız, siz de bizleri dinleyeceksiniz. Başkalarını da dinleyeceksiniz. Ama en doğru kararı verme konusunda ve aktif rol alma konusunda, en fazla gençlerin bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. "