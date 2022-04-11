Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna dikkat çeken yanıt! Kendini mi işaret etti?

"DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"

Tabii bunları zaman içerisinde, siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz. Biz de anlatacağız, siz de bizleri dinleyeceksiniz. Başkalarını da dinleyeceksiniz. Ama en doğru kararı verme konusunda ve aktif rol alma konusunda, en fazla gençlerin bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. "