CHP'li İBB dikey bahçeleri söktü yerine "gri duvarlar" bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söktüğü bazı yerlerin yaklaşık 1 senedir boş kalması uzmanların ve vatandaşların tepkisine neden oldu.
Şehir genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından sökülmeye başlandı.
Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması yapılacağını duyuran, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yapan İBB, daha sonra herhangi bir yerde bunları devam ettirmedi.
Anadolu Yakası'nda Altunizade'de, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Merter'e kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin yerine ise bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadığı belirlendi.
Bunun üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen duvarlarda sökülen alanın boyalı halinin, sulama hortumlarının ve çakılı duran çivilerin olduğu görüldü.
"HAYIRCILIK YERİNE ÇÖZÜMCÜLÜK NOKTASINDAN GİDİLEBİLİRDİ"
Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığının yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, İBB Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerinde de bulunan Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, dikey bahçelerin kaldırılması ve yerine bir şey yapılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kentte dikey bahçelerin yapılmasının ana sebeplerinden birisinin şehrin yeşil dokusunu artırmak olduğunu ifade eden Öztürk, bu bahçelerin trafikte özellikle yolculuk esnasında insanların stresini ve sinirini yumuşattığını belirtti.