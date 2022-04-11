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    Hamilelere idari izin kalktı mı 2022? Kamuda çalışan hamilelere idari izin devam ediyor mu? Gebelerin koronavirüs idari izin hakkı bitti mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında hamilelere idari izin kalktı mı 2022? Kamuda çalışan hamilelere idari izin devam ediyor mu soruları yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı risk grubunda olan hamilelere idari izin hakkı tanınmış ve bir süredir de devam ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar oldukça merak edildi ve tüm illerden binlerce anne adayı konuya dair son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki Gebelerin koronavirüs idari izin hakkı bitti mi?

    takvim.com.tr
    Hamilelere idari izin kalktı mı 2022?

    Hamilelere idari izin kalktı mı 2022? Kamuda çalışan hamilelere idari izin devam ediyor mu? Gebelerin koronavirüs idari izin hakkı bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle bir süredir kamuda çalışan gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadarki süre içerisinde kadın personel idari izinli sayılıyordu ve Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. İşte detaylar...

    HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle, kamuda Kovid-19 nedeniyle 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan personel ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadarki süre içerisinde kadın personelin idari izinli sayılması uygulamasına son verildi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hamilelere idari izin verilebileceğine yönelik kararların alındığı süreç, yeni kararla değişikliğe uğramış oldu.

    9 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararıba göre; hamilelere idari izin kaldırıldı.

    Resmi Gazete'de konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"

        Böylelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle başlanan hamilelere idari üzeri süreci de son buldu.
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        Haberler Güncel Hamilelere idari izin kalktı mı 2022? Kamuda çalışan hamilelere idari izin devam ediyor mu? Gebelerin koronavirüs idari izin hakkı bitti mi?
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