Hamilelere idari izin kalktı mı 2022? Kamuda çalışan hamilelere idari izin devam ediyor mu? Gebelerin koronavirüs idari izin hakkı bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle bir süredir kamuda çalışan gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadarki süre içerisinde kadın personel idari izinli sayılıyordu ve Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. İşte detaylar...
HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle, kamuda Kovid-19 nedeniyle 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan personel ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadarki süre içerisinde kadın personelin idari izinli sayılması uygulamasına son verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hamilelere idari izin verilebileceğine yönelik kararların alındığı süreç, yeni kararla değişikliğe uğramış oldu.
9 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararıba göre; hamilelere idari izin kaldırıldı.
Resmi Gazete'de konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: