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    • 09.04.2022 23:59
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    Millet İttifakı'nı adayı 'Haşim Kılıç' mı? Nihat Genç çok sert daldı... Bir iddia da Barış Yarkadaş'tan!

    Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Son dönemde 6'lı muhalefetin yuvarlak masasına yönelik yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelen muhalif gazeteci Nihat Genç bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olduğunu söyleyen Nihat Genç, "Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!" ifadeleriyle muhalefete yüklendi. Genç'in ardından CHP'li Barış Yarkadaş da benzer iddiayı gündeme getirdi. Barış Yarkadaş, "Haşim Kılıç'ın adı 2018'de de konuşuldu bugünlerde de duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı’nı adayı Haşim Kılıç mı?

    Gazeteci yazar Nihat Genç bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

    2023 seçimlerine giden süreçte Millet İttifakı'nda adaylık kavgası devam ederken 6'lı muhalefet masasına yönelik yaptığı eleştirilerle gündeme gelen muhalif isim Nihat Genç ittifakın adayına ilişkin bombayı patlattı.

    ''MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI HAŞİM KILIÇ''

    Genç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti.

    "YENİ BİR EKMELEDDİN VAKASI DAHA!"
    Nihat Genç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sert bir dil kullanarak ''Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!'' iddiasında bulundu.

    Genç'in iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

        BARIŞ YARKADAŞ: KILIÇ'IN ADINI DUYUYORUM
        İddiaya ilişkin bir açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "Haşim Kılıç'ın adı 2018'de de konuşuldu bugünlerde de duyuyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve AYM Zühtü Arslan'ın Millet İttifakı'nın adayı olabileceği konuşuluyor. Bu 3 adayda Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" iddiasında bulundu

        MİLLET İTTİFAKININ ADAYLIK KRİZİ ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI
        2023'e giden süreçte adayını belirleyemeyen Millet İttifakı her gün farklı bir isim kriziyle gündeme geliyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ön plana çıkarmak için çeşitli hamleler yapıyor. Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da çeşitli ataklarla isimlerini parlatma yarışı içerisinde olduğu bilirken Meral Akşener defalarca İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

        Zaman zaman Abdullah Gül ismi de adaylar arasında geçerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ son olarak Mansur Yavaş'ın ismini öne attı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

        6'LI MUHALEFETİN BİLDİRİSİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
        Genç geçtiğimiz ay CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partisi'in oluşturduğu 6'lı muhalefet masasının adına 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' denilen ve mutabakatına 28 Şubat'ta Bilkent'te imza atılan 44 sayfalık bildirisine sert tepki göstermişti.

        Söz konusu metinde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' gibi ifadelere hiç yer verilmemesi dikkatlerden kaçmazken yuvarlak masanın gizli ortağı HDP'nin de gönlünü almak için konulan 'kayyum' maddesi skandallar silsilesini ayyuka çıkardı.

        Nihat Genç, 28 Şubat ittifakına ve destekçilerine sert sözlerle yüklenirken bu bildirinin bir FETÖ bildirisi olduğuna dikkat çekti.

            İttifakın başını çeken ve bildiride imzası bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ihanete ortak olduğunu belirten Nihat Genç, durumu 'tarihi an' olarak niteledi.

            "HAYIR DİYOR MUSUNUZ, DEMİYOR MUSUNUZ?"
            Her fırsatta demokrasi havariliğine soyunan, bağımsız gazetecilkten dem vurup yandaşlıklarını kalemlerine sirayet eden İsmai Saymaz ve Barış Terkoğlu gibi gazetecileri de hedef tahtasına oturtan Genç, "Bu bildiriye karşı hayır diyor musunuz, demiyor musunuz? Bu bildiri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vasıtasıyla oluşturulmuş bir FETÖ bildirisidir, PKK bildirisidir" ifadelerini kullandı.

            "BUNLAR NATO SEVDALISI GÜÇLER! MERAL AKŞENER..."
            'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatındaki skandalları irdeleyen Nihat Genç, "Türk milleti yok, egemenliği yok, Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Hepsi kaldırılacakmış dar kalıplıymış. Meral Akşener'in parti programını kim yazdıysa bunu da yazan aynı güçtür. Bunlar NATO sevdalısı güçlerdir. Bunların amacı ülkenin birlik ve beraberliğini kaşıma, hem tarikatları hortlatma, inanç sömürüsü hem de federasyon kurma" şeklinde konuştu.

            "CHP BU ÜLKEYE İHANET ETMİŞTİR"
            44 sayfalık metnin alenen Türk milletine ihanet olduğunu vurgulayan ve metne alkış tutan Halk TV yazarları, Sözcü yazarları, İsmail Saymaz gibi isimlerin FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olduğunu söyleyen Genç, "CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim" dedi.

            İşte Genç'in metne imza atanlara ve destekleyenlere karşı söylediği o sözler:

            Bu tarihi bir andır. Cumhuriyet'i kuran bir parti ihanet belgesine imza atıyor. Halk TV'ye çıkan arkadaşlar İsmai Saymaz'lar, Barış'lar, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, Sözcü Gazetesi ve STK'lara karşı bir resetleme ilan ediyorum.

            Bu bildiriye karşı hayır diyor musunuz, demiyor musunuz? Bu bildiri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vasıtasıyla oluşturulmuş bir FETÖ bildirisidir, PKK bildirisidir.

            Bugün nasıl dediysek sen 15 Temmuz'da neredeydin? Kurtuluş Savaşı'nda sen neredeydin dediysek, şimdi de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bütün bu arkadaşlarla da kurumlarla da siyasi ilişkilerimizi resetleyeceğiz.

            Türk milleti yok, egemenliği yok, Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Hepsi kaldırılacakmış dar kalıplıymış.

            Meral Akşener'in parti programını kim yazdıysa bunu da yazan aynı güçtür. Bunlar NATO sevdalısı güçlerdir. Bunların amacı ülkenin birlik ve beraberliğini kaşıma, hem tarikatları hortlatma, inanç sömürüsü hem de federasyon kurma.

            Recep Tayyip Erdoğan gidecekmiş de Ahmet Davutoğlu gelecekmiş. Siz daha olayın farkında değilsiniz. Daha okuduğunuzu anlayamıyorsunuz.

            Kasten Türk milletine bir ihanet var. Cumhuriyet'i kaldıracağız diyorlar. Fakat kimse bir şey demiyor. Bu metni alkışlayan Halk TV yazarları, İsmail Saymaz, alkışlayan Sözcü yazarları, FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olmuşsunuz.

            Bu ülkeye kastedenleri unutmam. CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim.

            "DAVUTOĞLU'NUN UÇKURUNA DON LASTİĞİ OLUYORLAR"
            Cumhuriyet'i lav ediyoruz, Atatürk'ü, Türk milletini, Türk egemenliğini lav ediyoruz diyen bildiriye imza attınız ş...sizler. Bunu her zaman söyleyeceğim. Ölürken de vasiyet edeceğim. Çocuğum, arkadaşım, bunları affetmeyeceksiniz.

            Bunlar Ahmet Davutoğlu'nun uçkuruna don lastiği oluyorlar. Biz anayasayı kimseye çiğnetmeyiz."
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            Hakim fragman
            Haberler Güncel Millet İttifakı'nı adayı 'Haşim Kılıç' mı? Nihat Genç çok sert daldı... Bir iddia da Barış Yarkadaş'tan!
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