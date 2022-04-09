Millet İttifakı'nı adayı 'Haşim Kılıç' mı? Nihat Genç çok sert daldı... Bir iddia da Barış Yarkadaş'tan!

"CHP BU ÜLKEYE İHANET ETMİŞTİR"

44 sayfalık metnin alenen Türk milletine ihanet olduğunu vurgulayan ve metne alkış tutan Halk TV yazarları, Sözcü yazarları, İsmail Saymaz gibi isimlerin FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olduğunu söyleyen Genç, "CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim" dedi.

İşte Genç'in metne imza atanlara ve destekleyenlere karşı söylediği o sözler:

Bu tarihi bir andır. Cumhuriyet'i kuran bir parti ihanet belgesine imza atıyor. Halk TV'ye çıkan arkadaşlar İsmai Saymaz'lar, Barış'lar, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, Sözcü Gazetesi ve STK'lara karşı bir resetleme ilan ediyorum.

Bu bildiriye karşı hayır diyor musunuz, demiyor musunuz? Bu bildiri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vasıtasıyla oluşturulmuş bir FETÖ bildirisidir, PKK bildirisidir.

Bugün nasıl dediysek sen 15 Temmuz'da neredeydin? Kurtuluş Savaşı'nda sen neredeydin dediysek, şimdi de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bütün bu arkadaşlarla da kurumlarla da siyasi ilişkilerimizi resetleyeceğiz.

Türk milleti yok, egemenliği yok, Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Hepsi kaldırılacakmış dar kalıplıymış.

Meral Akşener'in parti programını kim yazdıysa bunu da yazan aynı güçtür. Bunlar NATO sevdalısı güçlerdir. Bunların amacı ülkenin birlik ve beraberliğini kaşıma, hem tarikatları hortlatma, inanç sömürüsü hem de federasyon kurma.

Recep Tayyip Erdoğan gidecekmiş de Ahmet Davutoğlu gelecekmiş. Siz daha olayın farkında değilsiniz. Daha okuduğunuzu anlayamıyorsunuz.

Kasten Türk milletine bir ihanet var. Cumhuriyet'i kaldıracağız diyorlar. Fakat kimse bir şey demiyor. Bu metni alkışlayan Halk TV yazarları, İsmail Saymaz, alkışlayan Sözcü yazarları, FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olmuşsunuz.

Bu ülkeye kastedenleri unutmam. CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim.

"DAVUTOĞLU'NUN UÇKURUNA DON LASTİĞİ OLUYORLAR"

Cumhuriyet'i lav ediyoruz, Atatürk'ü, Türk milletini, Türk egemenliğini lav ediyoruz diyen bildiriye imza attınız ş...sizler. Bunu her zaman söyleyeceğim. Ölürken de vasiyet edeceğim. Çocuğum, arkadaşım, bunları affetmeyeceksiniz.

Bunlar Ahmet Davutoğlu'nun uçkuruna don lastiği oluyorlar. Biz anayasayı kimseye çiğnetmeyiz."