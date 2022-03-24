Yılmaz Özdil, CHP'yi ve ittifak ortaklarını bombaladı: "Mutabakat metninde Atatürk yok, üzerinde konuşulacak bir masa değil"





Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu kabullenmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence" ifadelerini kullandı.

Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda gördüğüm bir şeydi. Köşe yazılarımda da sık sık kullanırım. Parayı, banknotu ışığa tutacaksın... Bakarsın içinde Atatürk varsa o para gerçek paradır. Eğer ışığa tuttuğunda içinde Atatürk yoksa o para sahtedir. İçinden Atatürk geçmeyen sahtedir. Şimdi sen toplantı yapmışsın, 'ülkeyi kurtaracağım' diyorsun, mutabakat metninde Atatürk yok! İçinde Atatürk vizyonu olmayan bir metin, ülkenin kurtarıcı mutabakatı olabilir mi? 1924 anayasasına 'tu kaka' diyen bir kafa ülke için kurtarıcı olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabullenmesi... Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence.