Yılmaz Özdil, CHP'yi ve ittifak ortaklarını bombaladı: "Mutabakat metninde Atatürk yok, üzerinde konuşulacak bir masa değil"

Millet İttifakına üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.
'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' YOK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nin mutabakatında "Atatürk" ve "Türk Milleti" ifadelerinin geçmemesi tüm dikkatleri üzerine topladı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına atılan imzaların ardından ittifakta sular durulmadı. Bu durum, 6'lı yuvarlak masa ittifakını dağılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.