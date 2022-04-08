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    • Güncel
    • 09.04.2022 00:46
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    • 09.04.2022 00:58
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    6 parti kimi öne sürecek? HDP 'evet' derse Kemal Kılıçdaroğlu aday! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli değil. Bu durum A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. Millet İttifakı'nda adaylık sürecinin Brezilya dizisine döndüğünü söyleyen Gazeteci Hikmet Genç, Meral Akşener'in adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu öne sürdüğünü söyledi. Altılı masanın tek çaresinin HDP olduğunu belirten Genç, HDP'nin onay vermesi durumunda Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etti.

    HDP onay verirse ittifakın adayı Kılıçdaroğlu

    Millet İttifakında 2023 seçimlerine yönelik aday tartışmaları sürerken, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

    Hikmet Genç'in açıklamalarında öne çıkanlar:

    BREZİLYA DİZİSİNE DÖNDÜ
    Her hafta CHP'nin 2023 adayı tartışılıyor. Kimler geldi kimler geçti. Bu adaylık mevzusu Brezilya dizisine döndü. Türk siyaseti adına utanılacak bir tablo bu.



    ÇOK ABSÜRT DURUMLAR VAR
    Adayın kim olacağı tartışılıyor, birbirinden çelişkili çok sayıda ifade yer alıyor. Adayınız kim deniliyor "seçilecek kişi" yanıtı veriliyor. Üst üste o kadar çok absürd durumlar var ki.

    SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR
    Kılıçdaroğlu bir aday tarifi yapmıştı. Sistemi değiştirecek geçici bir cumhurbaşkanı dedi. Bir tur attık herkes bir defa aday oldu. İmamoğlu'na sordular o da adayım Kılıçdaroğlu'dur dedi.



    TEŞKİLATLAR İMAMOĞLU DİYOR
    2019'dan bu yana teşkilatlar "İmamoğlu belediye başkanı oldu. Bu işin yolu buradan geçiyor. Geleceğin cumhurbaşkanı" derken ağzını açmadı. Öyle bir pozisyona girmedim ben diyor.



        MERAL AKŞENER, İMAMOĞLU'NU ÖNE İTELİYOR
        Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor ve karşı. Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olacağım diyor. O yüzden İmamoğlu'nu öne iteliyor. Sonra da başbakan olmak istiyor. Bu bir komedi.



        HDP EVET DERSE ADAY KILIÇDAROĞLU
        Altılı masanın kazanıp kazanamacağına karar verecek olan parti dışarıda duruyor o da HDP. Tek çareleri var o da HDP. Onun onaylamadığı bir aday olamaz.

        İmamoğlu adaylığı çok istiyor. Ama HDP evet derse Kılıçdaroğlu aday olacak. Ya da altılı masa dağılacak garip bir ittifak olarak olarak kalacak.
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