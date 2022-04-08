6 parti kimi öne sürecek? HDP 'evet' derse Kemal Kılıçdaroğlu aday! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Millet İttifakında 2023 seçimlerine yönelik aday tartışmaları sürerken, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.
Hikmet Genç'in açıklamalarında öne çıkanlar:
BREZİLYA DİZİSİNE DÖNDÜ
Her hafta CHP'nin 2023 adayı tartışılıyor. Kimler geldi kimler geçti. Bu adaylık mevzusu Brezilya dizisine döndü. Türk siyaseti adına utanılacak bir tablo bu.
ÇOK ABSÜRT DURUMLAR VAR
Adayın kim olacağı tartışılıyor, birbirinden çelişkili çok sayıda ifade yer alıyor. Adayınız kim deniliyor "seçilecek kişi" yanıtı veriliyor. Üst üste o kadar çok absürd durumlar var ki.
SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR
Kılıçdaroğlu bir aday tarifi yapmıştı. Sistemi değiştirecek geçici bir cumhurbaşkanı dedi. Bir tur attık herkes bir defa aday oldu. İmamoğlu'na sordular o da adayım Kılıçdaroğlu'dur dedi.
TEŞKİLATLAR İMAMOĞLU DİYOR
2019'dan bu yana teşkilatlar "İmamoğlu belediye başkanı oldu. Bu işin yolu buradan geçiyor. Geleceğin cumhurbaşkanı" derken ağzını açmadı. Öyle bir pozisyona girmedim ben diyor.