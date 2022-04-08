6 parti kimi öne sürecek? HDP 'evet' derse Kemal Kılıçdaroğlu aday! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...





ÇOK ABSÜRT DURUMLAR VAR

Adayın kim olacağı tartışılıyor, birbirinden çelişkili çok sayıda ifade yer alıyor. Adayınız kim deniliyor "seçilecek kişi" yanıtı veriliyor. Üst üste o kadar çok absürd durumlar var ki.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR

Kılıçdaroğlu bir aday tarifi yapmıştı. Sistemi değiştirecek geçici bir cumhurbaşkanı dedi. Bir tur attık herkes bir defa aday oldu. İmamoğlu'na sordular o da adayım Kılıçdaroğlu'dur dedi.