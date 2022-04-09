📌Polis haftası mesajları 2022! ✍En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri!

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.