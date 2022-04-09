📌Polis haftası mesajları 2022! ✍En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın bu yıl 177. yıl dönümü kutlanıyor ve her yıl bu tarih unutulmuypr. Polis günü mesajlarını paylaşmak isteyenler için haberimizde derleme yaptık.
EN GÜZEL VE ANLAMLI POLİS HAFTASI MESAJLARI 2022
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum
Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım
Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.
Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.