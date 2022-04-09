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    • Güncel
    • 09.04.2022 22:26
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    • 09.04.2022 22:26
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    📌Polis haftası mesajları 2022! ✍En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde polis haftası mesajları 2022 araştırması yapılıyor. 4-10 Nisan arasında polis haftası olarak kabul edilen bu özel gün ülkemizde her yıl Nisan ayının 10. gününde polis günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde asayişi sağlayan ve canı pahasına da olsa vatandaşların güvenliğini gözeten milyonlarca polis vatandaşımız unutulmuyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler polis günü mesajlarını araştırıyor. Bu kutsal görevi icra eden yakınlarına mesaj göndermek isteyenler için de en güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📌Polis haftası mesajları 2022!

    📌Polis haftası mesajları 2022! ✍En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın bu yıl 177. yıl dönümü kutlanıyor ve her yıl bu tarih unutulmuypr. Polis günü mesajlarını paylaşmak isteyenler için haberimizde derleme yaptık.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI POLİS HAFTASI MESAJLARI 2022

    Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

    Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

    Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

    Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

    Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

    Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

    Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

        Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

        Görev yapmakta olan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

        Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

        Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.
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        Haberler Güncel 📌Polis haftası mesajları 2022! ✍En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS polis günü mesajları, sözleri!
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