Ümit Özdağ 6'lı masayı bombaladı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı! İttifak büyük çıkmaz içinde... Kılıçdaroğlu'na destek sıfır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkma hazırlıkları yaparken parti içinde birkaç cılız ses dışında destek bulamadı. 6 partiyi bir araya getirerek ittifak kuran Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan da istediğini alamadı.



Adaylık hayalleri suya düşmek üzere olan Kılıçdaroğlu, bir yandan Ekrem İmamoğlu bir yandan Mansur Yavaş destekçilerinin yoğun baskısı sonrası yalnız kalmış durumda.





KK'YA BİR ŞOK DAHA: MANSUR YAVAŞ İSMİ YENİDEN ÖNE Mİ ÇIKIYOR?

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programının konuğu oldu. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

6'LI MASAYI BOMBALADI

Adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı: