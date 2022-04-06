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    • 06.04.2022 10:59
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    • 06.04.2022 11:22
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    Ümit Özdağ 6'lı masayı bombaladı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı! İttifak büyük çıkmaz içinde... Kılıçdaroğlu'na destek sıfır

    Başkan Erdoğan'ın karşısına alınlarının akıyla ortak bir aday çıkarmaktan aciz muhalefet çırpındıkça çırpınıyor. Bir yandan 6 partiyi bir araya getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederken öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu destekçileri de bastırıyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında 6'lı masayı bombaladı. Özdağ, "6 liderin masada, 7'ncisinin de köşede yapmış olduğu tartışmalar, ego kavgaları, 'ben olurum, sen olursun', birilerinin siyasi taktiklerle 'biz genel başkanı aday çıkartalım nasıl olsa kaybeder biz de onun yerine geçeriz' basit hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda değiliz." ifadelerini kullanarak adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanları kendi işlerini yapsın" açıklamasına da göndermede bulunan Yavaş, "Burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil bu bir milli mesele. 'O belediye başkanıdır o işini yapsın.' Hayır! Kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili o işini yapsın bu işini yapsın diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde ciddi karşılığı olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

    Kılıçdaroğlu’na destek sıfır

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkma hazırlıkları yaparken parti içinde birkaç cılız ses dışında destek bulamadı. 6 partiyi bir araya getirerek ittifak kuran Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan da istediğini alamadı.

    Adaylık hayalleri suya düşmek üzere olan Kılıçdaroğlu, bir yandan Ekrem İmamoğlu bir yandan Mansur Yavaş destekçilerinin yoğun baskısı sonrası yalnız kalmış durumda.



    KK'YA BİR ŞOK DAHA: MANSUR YAVAŞ İSMİ YENİDEN ÖNE Mİ ÇIKIYOR?
    Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programının konuğu oldu. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

    6'LI MASAYI BOMBALADI
    Adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

    "6 liderin masada, 7'ncisinin de köşede yapmış olduğu tartışmalar, ego kavgaları, 'ben olurum, sen olursun', birilerinin siyasi taktiklerle 'biz genel başkanı aday çıkartalım nasıl olsa kaybeder biz de onun yerine geçeriz' basit hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda değiliz.

    "HERKESTEN OY ALABİLECEK İSİM MANSUR YAVAŞ"
    Onun için biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişin, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçişini yönetebilecek ve halkın her kesiminden, hangi partiden olursa olsun oy alabilecek kişinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük.

    "MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"
    Burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil bu bir milli mesele. 'O belediye başkanıdır o işini yapsın.' Hayır! Kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili o işini yapsın bu işini yapsın diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde ciddi karşılığı olduğunu gördük."

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    ’Yiyeceği parayı yedi’
    Haberler Güncel Ümit Özdağ 6'lı masayı bombaladı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı! İttifak büyük çıkmaz içinde... Kılıçdaroğlu'na destek sıfır
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