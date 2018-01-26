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'ın oğlunda ByLock çıktı

soruşturması kapsamında eski Başkanı 'ın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Haşim Kılıç'ın FETÖ'den yakalama kararı çıkarılan oğlu Fatih Samed Kılıç'la ilgili çarpıcı detaylar: Çocukluk arkadaşına aldırdığı hat üzerinden ByLock yükledi ve kullandı. Bu durumu arkadaşı S.K. itiraf etti. Kılıç ise HTS kayıtlarından tespit edildi.

Haşim Kılıçın oğlunda ByLock çıktı

Eski Başkanı 'ın oğlu Fatih Kılıç'ın 'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi. Yurt dışına çıkış yaptığı anlaşılan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

BEN DEĞİL FATİH KILIÇ KULLANIYORDU
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken ihraç edilen S.K. gözaltına alındı. Sorguda, üzerine kayıtlı iki hatta ByLock tespit edildiğine ilişkin soru üzerine S.K., söz konusu hattı kendisinin değil Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samet Kılıç'ın kullandığını söyleyince soruşturmanın seyri değişti.

SİNYALLER ELE VERDİ
S.K., çocukluk arkadaşı olan Fatih Kılıç'ın istemesi üzerine iki hat alarak kendisine verdiğini ve bu hatlardan birini Kılıç'ın, diğerini ise bir avukatın kullandığını ileri sürdü. Bunun üzerine yeni bir soruşturma başlatan savcılık, HTS ve baz sinyallerinden söz konusu hattı Fatih Kılıç'ın kullandığını belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
Savcılık, S.K.'yi adli kontrolle bırakırken, Fatih Kılıç hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ancak Kılıç, hiçbir adresinde bulunamadı. Yapılan incelemede Kılıç'ın, S.K.'nın gözaltına alınmasının ardından yurt dışına çıkış yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 16:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

desenize oda öbürleri gibi vatan değiştirmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 21:04
vatandaş vatandaş

Çalma kapını,çalarlar kapını.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 18:18
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