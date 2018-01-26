Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Kılıç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi. Yurt dışına çıkış yaptığı anlaşılan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

BEN DEĞİL FATİH KILIÇ KULLANIYORDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken ihraç edilen S.K. gözaltına alındı. Sorguda, üzerine kayıtlı iki hatta ByLock tespit edildiğine ilişkin soru üzerine S.K., söz konusu hattı kendisinin değil Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samet Kılıç'ın kullandığını söyleyince soruşturmanın seyri değişti.

SİNYALLER ELE VERDİ

S.K., çocukluk arkadaşı olan Fatih Kılıç'ın istemesi üzerine iki hat alarak kendisine verdiğini ve bu hatlardan birini Kılıç'ın, diğerini ise bir avukatın kullandığını ileri sürdü. Bunun üzerine yeni bir soruşturma başlatan savcılık, HTS ve baz sinyallerinden söz konusu hattı Fatih Kılıç'ın kullandığını belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Savcılık, S.K.'yi adli kontrolle bırakırken, Fatih Kılıç hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ancak Kılıç, hiçbir adresinde bulunamadı. Yapılan incelemede Kılıç'ın, S.K.'nın gözaltına alınmasının ardından yurt dışına çıkış yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.