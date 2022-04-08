CHP 2023 yolunda tüm tuşlara basıyor! Tuncay Özkan eli kanlı Demirtaş ile merhum Erbakan'ı aynı kefeye koydu

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala cumhurbaşkanı adayı hala belli olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) HDP'ye yanlama çabaları sürüyor.
Skandal açıklamalarla gündeme gelen isim bu kez CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu.
MERHUM ERBAKAN İLE ELİ KANLI DEMİRTAŞ'I AYNI KEFEYE KOYDU
Özkan katıldığı bir programda 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyeleyen Selahattin Demirtaş ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu.
"Tuncay Özkan olarak tekrar Cumhuriyet Mitingi yapar mısınız?" sorusunu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili, "Kürsüye Necmettin Erbakan ile Selahattin Demirtaş'ı çıkartırım, onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi.
Terörden tutuklu Demirtaş'ın barıştan yana olduğunu iddia eden Tuncay Özkan, "Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki, barıştan yana" şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.