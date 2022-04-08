CHP 2023 yolunda tüm tuşlara basıyor! Tuncay Özkan eli kanlı Demirtaş ile merhum Erbakan'ı aynı kefeye koydu

Özkan, "Milli Selamet Partisi'nin CHP ile 70'li yıllardaki büyük koalisyonu bize Kıbrıs Adası'nı getirdi. Anadolu'da Milli Selamet Partisi ile CHP'li yurttaşlar arasında bir geçişgenlik vardır. O anlamda Sayın Erbakan, bugünkü bu Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olurdu" şeklinde konuştu.

Tuncay Özkan 'ın Erbakan ile ilgili bir anısını anlatırken ağlaması da dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "CHP tüm tuşlara basıyor, daha ne taklalar atacaklar!" yorumlarını da beraberinde getirdi.