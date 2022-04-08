Kılıçdaroğlu ile FETÖ üyelerinin görüşme trafiği deşifre oldu CHP'li Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle yaptığı telefon trafiği ve gizli toplantı notlarının ifşa olması sonrası bir açıklama yaptı. Ateş, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yayınladığı notlar sonrası Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "CHP sırtındaki bu ağır yükle, kamburla yürüyemez" dedi.

Ateş'in açıklaması şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu'yla 7 yıl çok yakın çalışan bir danışmanı, içinde yer aldığı görüşmelerin bir kısmının notlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu notlar CHP genel başkanının, CHP'nin önderliğinde kurulan demokratik laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için darbe yapmaya kalkan, binlerce vatandaşımızı gazi, 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ terör örgütü lideri ve mensuplarıyla yaptığı toplantı ile telefon konuşmalarının notlarıdır. Yer, zaman, isim verilmektedir: