CHP'li İBB işi 'Ramazan' etkinliği: "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde"

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.