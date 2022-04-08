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    • Güncel
    • 09.04.2022 01:28
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    • 09.04.2022 01:48
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    CHP'li İBB işi 'Ramazan' etkinliği: "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde"

    AK Parti'nin Ağrı'da düzenlediği sahur etkinliği birtakım odaklar tarafından propaganda haline getirilmiş, programa katılan gençler mesnetsiz iddialarla hedef alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliği adı altında düzenlediği ve “Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde” şarkısının seslendirildiği konser büyük tepkiyle karşılandı. Ağrı'daki sahur etkinliğine laf edenlerin İstanbul Yenikapı'daki tepki çeken konsere kayıtsız kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

    CHP’li İBB’den tepki çeken Ramazan etkinliği!

    AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

    Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.



    Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ramazan etkinliği sosyal medya gündem oldu.



    İBB'BİB RAMAZAN ETKİNLİĞİ: "KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE"
    İBB yönetiminin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği, Rubato'nun sahne aldığı konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti.



        AĞRILI GENÇLERİ HEDEF ALANLAR BAKALIM İBB'YE NE DİYECEK!
        Ağrı'daki AK Partili gençlerin sahur etkinliği üzerinden kirli algılar yürüten CHP ve güdümündeki odakların Ramazan etkinliği adı altında İBB'nin düzenlediği "kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının seslendirildiği konsere yapacağı yorum şimdiden merak konusu oldu.
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