İYİ Partili Arzu Önşen beyin yaktı: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm

"BİZİM ÇOCUĞA BENZEDİ SİZİN TARİF"

Milliyetçi bilinen bir partide Genel İdare Kurulu Üyesi konumundaki bir insanın siyasi kimliğini bu şekilde açıklaması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen program sunucusu Enver Aysever bu tanımı "Bizim çocuğa benzedi sizin tarif." sözleriyle karşıladı.

SON ARARDAKİ MİLLİYETÇİ İSİMLERİN PARTİDEN GÖNDERİLMESİ AKILLARA GELDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde HDP'ye sert çıkışlar yapan Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden almıştı. Bu hamle de HDP ile işbirliği altyapısını hazırlamak ve yuvarlak masadaki altılı ittifakın bozulmasına engel olmak diye yorumlanmıştı.