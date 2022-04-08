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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.04.2022 14:09
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    • 08.04.2022 14:33
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    İYİ Partili Arzu Önşen beyin yaktı: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm

    Milliyetçi çizgide olduğunu iddia eden ancak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de ortaklık yapan İYİ Parti'de yaşanan kafa karışıklığı yayınlanan bir televizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen canlı yayında kendisini "Sosyalist, devrimci bir ülkücü" olarak tanımladı. Programı sunan Enver Aysever bile bu tanımlama karşılığında şaşkınlığını gizleyemedi.

    İYİ Partili isim beyin yaktı: Ben sosyalist, devrimci ülkücüyüm

    İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen katıldığı bir televizyon programında "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte." ifadelerini kullandı.

    TELE1'de Ayrıntılar programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in siyasi kimlik tanımı gündem oldu.

    İşte İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in canlı yayında kullandığı ifadeler
    Beni temsil eden bir siyasi parti yoktu. Görüşler, inançlar vardı. Genel başkanımızın bu partiyi kurmasıyla da çok da güzel oldu, Siyasete girdim. kurucu il yöneticiliği yaptım. İl başkan yardımcılığı, genel idare kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve şimdi tekrar genel idare kurulu üyesiyim. Belki 25 seneye sığdıracağınız bir tecrübeyi ben 5 senede konsantre yaşıyorum.

    "MEMLEKETİN SON NOKTASI BU İŞTE"
    Bahçelievler ilçe kongresine giderken bana herkes dedi ki "Arzu siyasette fikrini söyleme". Dedim ki; 'bu benim, beni bilmeliler'. Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte.

        "BİZİM ÇOCUĞA BENZEDİ SİZİN TARİF"
        Milliyetçi bilinen bir partide Genel İdare Kurulu Üyesi konumundaki bir insanın siyasi kimliğini bu şekilde açıklaması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen program sunucusu Enver Aysever bu tanımı "Bizim çocuğa benzedi sizin tarif." sözleriyle karşıladı.

        SON ARARDAKİ MİLLİYETÇİ İSİMLERİN PARTİDEN GÖNDERİLMESİ AKILLARA GELDİ
        İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde HDP'ye sert çıkışlar yapan Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden almıştı. Bu hamle de HDP ile işbirliği altyapısını hazırlamak ve yuvarlak masadaki altılı ittifakın bozulmasına engel olmak diye yorumlanmıştı.

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        Kasaba doktoru
        Haberler Güncel İYİ Partili Arzu Önşen beyin yaktı: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
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