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    • 08.04.2022 22:28
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    • 08.04.2022 22:42
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    Son dakika: Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen ve sonrasında hastaneye kaldırılan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

    Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Nisa bebeğin son durumuna ilşkin konuştu.



    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" dedi.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

        ANNESİ TERK ETMİŞTİ
        Türkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti. Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.
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        Kasaba doktoru
        Haberler Güncel Son dakika: Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
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