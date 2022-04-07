Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan! '128 milyar dolar' algısı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla bir kez daha bozuldu

KILIÇDAROĞLU: "KİTAPTA TIK YOK"

Kitap üzerinden algı operasyonuna soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu.

O İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı.

BERAT ALBAYRAK DETAYLARIYLA ANLATTI

Berat Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.