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    • 07.04.2022 18:36
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan! '128 milyar dolar' algısı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla bir kez daha bozuldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl ortaya attığı ve asılsız olduğu defalarca kez açıklanan '128 milyar dolar' yalanına yine sarıldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabı üzerinden yeni bir algı operasyonu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı. Berat Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Bak Bay Kemal ’Burası Çok Önemli!’

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler geçtiğimiz yıl '128 milyar dolar' yalanını ortaya atarak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı defalarca kez hedef aldı.

    KILIÇDAROĞLU 128 MİLYAR DOLAR YALANINA YİNE SARILDI
    Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' iddiası defalarca kez bakanlık ve Merkez Bankası düzeyinde yalanlanmasına rağmen belli odaklar yalan üzerinde tepinmeyi sürdürdü.

    Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eskiyen yalanı yeniden piyasaya sürdü.

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla görev yaptığı dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşadıklarını kaleme aldı.

    KILIÇDAROĞLU: "KİTAPTA TIK YOK"
    Kitap üzerinden algı operasyonuna soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu.

    O İDDİASI DA YALAN ÇIKTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı.

    BERAT ALBAYRAK DETAYLARIYLA ANLATTI
    Berat Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.

        İşte kitapta 237-238. sayfalarda yer alan ilgili bölüm;

        'BURASI ÇOK ÖNEMLİ!' KİTABI
        Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla görev yaptığı dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşadıklarını ve bilinmeyenleri kaleme aldı.

        Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' isimli kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

        "ÜLKE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

        Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

        EVET!

        Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

        Çok da uzun bir süre kalmadı;

        2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

        Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

        Tarihten aldığı büyük mirasla...

        Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

        Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

        Sahip olduğu güçlü liderlikle...

        Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

        Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

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