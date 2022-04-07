Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan! '128 milyar dolar' algısı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla bir kez daha bozuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler geçtiğimiz yıl '128 milyar dolar' yalanını ortaya atarak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı defalarca kez hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU 128 MİLYAR DOLAR YALANINA YİNE SARILDI
Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' iddiası defalarca kez bakanlık ve Merkez Bankası düzeyinde yalanlanmasına rağmen belli odaklar yalan üzerinde tepinmeyi sürdürdü.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eskiyen yalanı yeniden piyasaya sürdü.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla görev yaptığı dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşadıklarını kaleme aldı.
KILIÇDAROĞLU: "KİTAPTA TIK YOK"
Kitap üzerinden algı operasyonuna soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu.
O İDDİASI DA YALAN ÇIKTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı.
BERAT ALBAYRAK DETAYLARIYLA ANLATTI
Berat Albayrak kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.