2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları belirlenen 5 trans birey hakkında 2 ay süreyle teknik ve fiziki çalışma yaptı.