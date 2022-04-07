2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 5 trans birey gözaltına alındı. Para karşılığı trans bireylerle ilişkiye girdikleri belirlenen 50 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 5 trans birey gözaltına alındı. Para karşılığı trans bireylerle ilişkiye girdikleri belirlenen 50 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan trans bireylerden D.C.L., U.Ö. ve V.Ö. adliyeye sevk edilirken, diğer 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.