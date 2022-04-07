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    • 07.04.2022 19:28
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    2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

    Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da toplam 5 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 trans birey gözaltına alındı. Trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans birey...

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları belirlenen 5 trans birey hakkında 2 ay süreyle teknik ve fiziki çalışma yaptı.

    Gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'daki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 5 trans birey gözaltına alındı. Para karşılığı trans bireylerle ilişkiye girdikleri belirlenen 50 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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