Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında "rekabetçi kur" meselesine ilişkin ezberleri bozdu!

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunun aktarıldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehir efsanesi olarak tanımladığı bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor.

'REKABETÇİ KUR POLİTİKASI İLE CARİ AÇIK KAPANMAZ' SÖYLEMİ YIKILIYOR

Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı rekabetçi kur meselesine açıklık kazandırıyor. Rekabetçi kur politikası ile cari açığın kapanmayacağı söylemi örneklerle yıkılıyor.

'Burası Çok Önemli' kitabında çarpıcı detay! İşte Rekabetçi Kur / Denge Kuru gerçeği

"YÜZDE 70 İTHAL GİRDİ" YALANI ÇÜRÜTÜLDÜ

Yüzde 70 ithal girdi oranının bir şehir efsanesi olduğu ve veri analizine dayanmadığı vurgulayan Albayrak, bunun Türkiye ekonomisi için olumsuz algıyı beslemek için uydurulduğunun altını çiziyor.





Gerçek ithal girdi oranının OECD 2016 verilerine göre yüzde 16,4 oranında gerçekleştiği belirtilirken, Merkez Bankası araştırmacılarının imalat sanayi ihracatçıları için bu oranı yüzde 28,5 olduğu hesapladığı ifade ediliyor.

"REKABETÇİ KUR CARİ DENGEYİ DESTEKLİYOR"

Albayrak, kaleme aldığı kitapta rekabetçi kurun cari dengeyi desteklediğine dikkat çekiyor. Bilimsel çalışmaların Türkiye'de 1 puanlık reel kur artışının ihracatı ortalama 0,6 puan artırdığı ithalatı ise 0,9 puan azalttığına dikkat çekiyor.

Albayrak'a göre rekabetçi kur politikasının özünde, ihracatcının döviz cinsinden üretim maliyetinin düşmesi, müşterilerine döviz cinsinden daha ucuza mal satması ve böylece ihracat pazarlarında payını artırması realitesi yatıyor.





'DÖVİZ KURLARININ DENGE NOKTASI NEDİR' SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Son olarak döviz kurlarının rekabetçi seviyeye hızlı bir şekilde gelmesi ve sonrasın denge oluşturmasının hayati önemine odaklanan Albayrak, 'Döviz kurlarının denge noktası nedir' sorusuna kısa ve net bir açıklama getiriyor:

"Ekonomimiz yüzde 5 civarında potansiyelini yansıtarak büyüyorsa ve burada cari açık vermiyorsak, döviz kuru denge noktasına gelmiş demektir."