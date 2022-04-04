Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2022 22:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2022 22:35
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Meral Akşener Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına bir kez daha karşı çıktı

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha üstü kapalı bir şekilde Millet İttifakı ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığını ifade etti. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmayı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu içn "İkisinin de adaylığına 'hayır' diyemeyiz" sözleri üzerinden yaptı.

    Akşener bir kez daha Kılıçdaroğlu’na ’hayır’ dedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda bir kez daha cumhurbaşkanlığı adaylığı sorularına maruz kaldı. Candaş Tolga Işık, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Akşener'e, "Sayın Kılıçdaroğlu seçilebilir mi sizce?" diye sordu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ CEVAP VERDİ
    İttifakın üzerinde anlaştığı bir aday olması halinde saygı duyacaklarını belirten Akşener, "Herkesin üzerinde anlaştığı bir aday neden seçilemesin? Herkesin çalışabileceği, üzerinde anlaştığı bir aday seçilebilir." dedi.

    Işık daha sonra sorusuna devam ederek, "Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?" diyerek devam etti.

    "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI İÇİN 'HAYIR' GİBİ BİR TAVRIMIZ YOK"
    İmamoğlu ve Yavaş'ın popüleritesine saygı duyduğunu belirten Akşener, "Bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim 'Hayır' gibi bir tavrımız yok." şeklinde konuştu.

    Meral Akşener'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: "Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."
        Başkan Erdoğan iftara konuk oldu
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meral Akşener Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına bir kez daha karşı çıktı
            SON DAKİKA