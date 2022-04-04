SON DAKİKA: Meral Akşener Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına bir kez daha karşı çıktı

Işık daha sonra sorusuna devam ederek, "Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?" diyerek devam etti.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI İÇİN 'HAYIR' GİBİ BİR TAVRIMIZ YOK"

İmamoğlu ve Yavaş'ın popüleritesine saygı duyduğunu belirten Akşener, "Bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim 'Hayır' gibi bir tavrımız yok." şeklinde konuştu.