Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2022 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2022 20:39
    ABONE OL

    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

    Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması başlatıldı

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının bugün Ankara'da başlatıldığını açıkladı. Ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu konu başlıkları görüşüldü.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma'da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da başlatılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir.



    Türkiye ve ABD, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye'nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır.
        Zelenskiy: Türkiye’nin arabuluculuğu söz konusu
        Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı
            SON DAKİKA